Bourse de Londres : Londres s'enfonce et perd plus de 4%

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres continuait à perdre pied vendredi matin et lâchait plus de 4%, effrayée par la propagation de l'épidémie de coronavirus et son impact sur l'économie mondiale.

Vers 09H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 4,31% soit 293,09 points à 6.503,28 points.

"Il est difficile de voir ce qui pourrait enrayer la peur avant le week-end", souligne Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

"Il est raisonnable de penser que le coronavirus ne va pas être contenu et que nous sommes partis pour une période de baisse prolongée des marchés", selon lui.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a appelé tous les pays encore épargnés à se préparer à l'arrivée du Covid-19, avertissant que se croire à l'abri de la maladie serait une "erreur fatale".

LE SECTEUR DU VOYAGE PLONGE. Ces valeurs pâtissent du ralentissement de l'activité touristique dans le monde et des annulations de vols décidées par les compagnies qui prennent des mesures d'économies pour atténuer l'impact financier de l'épidémie, comme le groupe IAG (-8,79% à 470,10 pence) et EasyJet (-4,95% à 1.055,00 pence).

jbo/evs