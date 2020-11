Bourse de Londres : Londres salue le début de la transition présidentielle aux USA

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en nette hausse mardi, stimulée par le feu vert donné par Donald Trump à la transition avec l'administration de Joe Biden, de bon augure pour la gouvernance de la première économie mondiale.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 1,55% à 6.432,17 points.

L'ensemble des marchés européens a réagi positivement à la décision de Donald Trump de permettre l'ouverture du processus de transition vers une administration Biden.

"Le plus haut des cours du pétrole en huit mois soutient les valeurs pétrolières", et "la transition qui s'annonce de plus en plus pacifique vers une présidence Biden améliore les perspectives" pour le marché, relève Johsua Mahony, analyste de IG.

AERIEN Ces valeurs ont profité de l'annonce que le gouvernement britannique allait réduire la quarantaine pour les voyageurs arrivant dans le pays en cas de test négatif. Le groupe IAG (British Airways) a gagné 2,40% à 170,50 pence et la compagnie aérienne EasyJet 7,78% à 840,00 pence.

COMPASS (+2,49% à 1.377,00 pence). Le groupe de restauration collective a certes subi une chute de son bénéfice annuel en 2019-2020 mais entrevoit une amélioration de ses résultats et réfléchit à renouer avec un dividende.

PETS AT HOME (+0,53% à 421,00 pence). L'enseigne de magasins pour animaux domestiques s'attend à une rentabilité stable en 2020-2021 par rapport à l'exercice précédent. Le groupe explique que même si ses magasins sont restés ouverts, il subit les incertitudes de la crise sanitaire et s'attend à un début d'année prochaine moins porteur que celui de l'an passé quand les Britanniques avaient réalisé des achats de précaution avant le confinement.

ENERGIE Dopés par le bond des cours pétroliers qui ont récupéré leurs niveaux du début de la pandémie, BP prenait 8,42% à 274,80 pence et Royal Dutch Shell 5,86% à 1.326,20 pence.

jbo-ved/bp/bh