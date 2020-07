Bourse de Londres : Londres sceptique sur le plan de relance

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en baisse mercredi à l'issue d'une séance marquée par la présentation par le gouvernement britannique de nouvelles mesures pour relancer l'économie, très affaiblie par la pandémie de nouveau coronavirus.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs a cédé 0,55% à 6.156,16 points, au lendemain d'une forte baisse de 1,53%.

Le ministre des Finances britannique Rishi Sunak a dévoilé de nouvelles mesures d'un montant de 30 milliards de livres (33 milliards d'euros), dont une baisse de TVA dans le secteur "de l'hospitalité" (bars, restaurants, hôtels, parcs d'attraction, cinémas...), des subventions pour la rénovation énergétique et des aides à l'emploi des jeunes.

"Pubs, agences immobilières, vendeurs au détail et BTP ont été les principaux gagnants de la déclaration du Chancelier de l'Echiquier aujourd'hui", a résumé Chris Beauchamp, analyste chez IG.

LE TRANSPORT AERIEN CHUTE. Le secteur des transports, lourdement secoué par la pandémie et les mesures de restriction des déplacements des biens et des personnes, n'a pas goûté au plan de relance britannique. IAG (British Airways) a perdu 3,85% à 212,10 pence et EasyJet a fini en net retrait, lâchant 6,57% à 656,80 pence.

ASTRAZENECA (+0,49% à 8.579,00 pence). Le géant pharmaceutique a annoncé que son médicament Lynparza avait été approuvé par l'Union européenne pour le traitement de certaines formes de cancer pancréatique métastatique.

BOOHOO (-14,12% à 224,50 pence). La descente aux enfers du site de vente de vêtements s'est poursuivie après les révélations de presse selon lesquelles un fournisseur situé à Leicester faisait travailler ses employés dans des conditions indignes, à des salaires horaires très inférieurs aux minima légaux. C'est dans cette ville du centre du pays que les cas de coronavirus ont rebondi au point de nécessiter un reconfinement. Les fabriques textiles et alimentaires pourraient avoir constitué des foyers de contamination.

