Londres se joint à la mission US de sécurité maritime dans le Golfe

LONDRES, 5 août (Reuters) - La Grande-Bretagne a annoncé lundi sa participation à la mission navale de sécurisation des eaux du Golfe pour protéger les navires marchands dans le détroit d'Ormuz.

L'opération est conduite par les Etats-Unis sur fond de tensions croissantes entre Washington et Téhéran.

"Le Royaume-Uni est déterminé à faire en sorte que sa marine marchande soit protégée des menaces illégitimes et pour cette raison nous avons décidé aujourd'hui de nous joindre à cette nouvelle mission de sécurité maritime dans le Golfe", a annoncé le ministre de la Défense, Ben Wallace.

A Washington, le département américain de la Défense a salué la décision britannique. "Il s'agit d'un défi international et nous avons hâte de collaborer avec la Royal Navy et d'autres partenaires et alliés qui partagent l'objectif commun d'assurer la libre circulation du commerce", a dit une porte-parole du Pentagone dans un communiqué.

Le mois dernier, les gardiens de la Révolution iranienne ont arraisonné un pétrolier britannique, le Stena Impero, à proximité du détroit d'Ormuz, lui imputant des violations du code maritime.

Deux semaines plus tôt, les forces britanniques avaient saisi près de Gibraltar un tanker iranien accusé d'avoir violé les sanctions imposées à la Syrie.

Deux bâtiments de la marine britannique sont actuellement déployés dans le Golfe, un destroyer, le HMS Duncan, et la frégate HMS Montrose.

Un cinquième du commerce mondial de pétrole transite par le détroit d'Ormuz.