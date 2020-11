Bourse de Londres : Londres se refait une santé malgré le reconfinement

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en nette hausse de 1,39% lundi, après sa chute de la semaine dernière et malgré la mise en place prochaine d'un reconfinement en Angleterre.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 79,70 points à 5.654,97 points.

Le marché britannique a hésité dans les premiers échanges avant d'accélérer au fil de la séance, après avoir plongé de près de 5% la semaine précédente du fait des nouvelles restrictions sanitaires en Europe.

"La dernière semaine d'octobre a vu une forte baisse des marchés boursiers mais le nouveau mois débute de meilleure manière", souligne Chris Beauchamp, analyste chez IG.

"Cela semble être surtout une réaction au mouvement de la semaine dernière mais qui pourrait être rapidement remise en cause", notamment en raison de l'élection présidentielle américaine mardi, explique-t-il.

Il évoque en outre quelques indicateurs économiques encourageants notamment en Chine et aux Etats-Unis, ce qui permet d'atténuer un peu les craintes d'une nouvelle chute de l'économie en Europe au quatrième trimestre et notamment au Royaume-Uni où un reconfinement débute jeudi pour un mois.

OCADO BONDIT (+8,04% à 2.459,00 pence). Le distributeur alimentaire en ligne est l'un des grands gagnants de la pandémie et des confinements. Il a annoncé lundi une forte demande et a relevé ses prévisions de rentabilité pour l'année, tout en rachetant deux entreprises de robotique.

LE SECTEUR PETROLIER GRIMPE. Ces valeurs ont profité de la meilleure forme des prix du pétrole qui revenaient à l'équilibre en raison d'espoir d'une limitation de la production. BP?a pris 4,37% à 205,20 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 4,67% à 972,40 pence.

LE COMMERCE SOUFFRE. Le secteur devrait être l'un des grands perdants du reconfinement qui impose la fermeture des bars, restaurants et commerces non essentiels. La chaîne d'articles de sport JD Sports a perdu 6,77% à 691,00 pence et celle d'habillement Next 1,64% à 5.744,00 pence.

jbo/pcm