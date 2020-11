Bourse de Londres : Londres se replie

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en nette baisse mardi sur des prises de bénéfices après son bond de la veille, de mauvais chiffres économiques aux Etats-Unis en plus de la situation sanitaire ayant refroidi l'enthousiasme des investisseurs.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs a cédé 0,87% à 6.365,33 points.

"Les ventes au détail aux Etats-Unis et la Californie qui freine sur son déconfinement ont douché les marchés qui étaient en pleine euphorie sur les progrès dans l'arrivée d'un vaccin contre le Covid-19", remarque Connor Campbell, analyste de Spreadex.com.

La progression des ventes au détail aux Etats-Unis a ralenti en octobre fortement et plus que prévu par rapport à septembre mais elle se poursuit pour le sixième mois d'affilée, selon les données publiées mardi par le département du Commerce.

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 1.319.561 morts dans le monde depuis décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles et le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 52.000 décès.

EASYJET (-1,93% à 762,60 pence) La compagnie aérienne est tombée dans le rouge pour la première fois, à cause de la pandémie de Covid-19, avec une perte de plus d'un milliard de livres sur l'ensemble de son exercice décalé.

IMPERIAL BRANDS (+7,34% à 1.505,50 pence) Le groupe de tabac a publié un bénéfice net annuel en hausse de près de 50% sur un an malgré la pandémie mais essentiellement à cause de moindres charges d'amortissements et coûts administratifs.

ved/oaa