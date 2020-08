Bourse de Londres : Londres se replie après plusieurs séances de hausse

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en net repli jeudi, sur des prises de bénéfices après plusieurs séances de hausse et avant des chiffres attendus sur le chômage aux Etats-Unis.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs perdait 1,03% à 6.215,31 points vers 07H40 GMT.

"Les indices européens sont orientés à la baisse" après "une solide séance" mercredi, remarque Fiona Cincotta, analyste de Gain Capital.

Michael Hewson, de CMC Markets, ajoute que les investisseurs ont les yeux tournés vers les statistiques sur l'emploi américain qui seront publiées plus tard dans la journée de jeudi.

GVC (-1,12% à 776,60 pence). Le titre de la société de paris sportifs en ligne reculait dans la foulée de ses résultats semestriels. Il a annoncé un recul de 10% de ses recettes et un bénéfice avant impôts également en déclin.

JUST EAT TAKEAWAY (+0,80% à 9.070,00 pence). L'action profitait encore des bons résultats semestriels annoncés mercredi et de l'annonce par le directeur général du groupe de livraison de repas sur la chaine Sky News qu'il comptait investir des "dizaines de millions de livres au Royaume-Uni" et embaucher "des milliers de personnes".

WETHERSPOON (-0,80% à 998,00 pence) L'action du groupe de pubs reculait. Une étude publiée jeudi indique que les recettes des pubs, restaurants et bars ont chuté de 50% sur un an en juillet au Royaume-Uni pour son premier mois de réouverture après le confinement, pâtissant des mesures de distanciation et d'un public encore frileux.

ved/jrp