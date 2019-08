Bourse de Londres : Londres se reprend en attendant la Fed

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres tentait de se reprendre mercredi (+0,38%), au lendemain d'une nette baisse et en attendant un discours en fin de semaine du président de la banque centrale américaine.

Vers 07H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 27,33 points à 7.152,33 points.

"Une pause dans les nouvelles concernant la guerre commerciale, les mesures de soutien à l'économie et la récession permet aux investisseurs de reprendre leur souffle", souligne Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

Les investisseurs ont surtout le regard tourné vers le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell qui doit s'exprimer vendredi lors de la conférence de Jackson Hole et pourrait en dire plus sur sa politique monétaire au moment où l'économie américaine faiblit.

D'ici là, la Fed doit publier dans la soirée le compte-rendu de sa dernière réunion.

LES COMPAGNIES PETROLIERS PROGRESSENT grâce à la hausse des cours du brut dans la foulée de données témoignant d'une baisse des stocks américains. BP prenait 0,88% à 497,70 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,97% 0 2.291,50 pence.

LE SECTEUR MINIER SOUFFRE après avoir profité en début de semaine de spéculation autour de mesures de soutien à l'économie, notamment en Chine, premier importateur au monde de métaux. BHP lâchait 1,39% à 1.710,60 pence et Rio Tinto 0,66% à 3.983,00 pence.

LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION EN FORME. Le groupe de magasins de bricolage Kingfisher rebondissait (+1,01% à 189,90 pence) après avoir été pénalisé la veille par une note de JPMorgan. Dans son sillage, la chaîne d'habillement Next gagnait 0,99% à 5.704,00 pence et l'enseigne Marks and Spencer 1,21% à 187,65 pence.

jbo/fc