Bourse de Londres : Londres se reprend en plein flou sur le Brexit

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en hausse de 0,55% mardi matin, relevant la tête après avoir souffert la veille dans la foulée du report du vote sur le Brexit au Parlement britannique.

Vers 08H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 37,26 points, à 6.758,80 points.

Le marché avait accusé le coup lundi, en pleine incertitude sur le Brexit après la décision de la Première ministre Theresa May de reporter le vote à la chambre des Communes et d'entamer une nouvelle tournée européenne pour obtenir des assurances supplémentaires.

Ces doutes sur le Brexit et le risque d'absence d'accord ont fait chuter la livre la veille et cette dernière tentait mardi matin de se reprendre timidement face au dollar.

"La livre est en hausse après le décrochage d'hier lié au Brexit, mais elle est encore proche de ses plus bas de 2018, ce qui aide les multinationales du FTSE", soulignent les analystes chez Accendo Markets.

Une faiblesse de la livre gonfle mécaniquement les revenus réalisés à l'étranger dans d'autres devises, une fois leur montant converti en monnaie britannique. Parmi ces valeurs, le spécialiste des services éducatifs Pearson prenait 1,05% à 925,60 pence et le groupe de produits d'hygiène et de santé Reckitt Benckiser 1,45% à 6.376,00 pence.

Le géant de la publicité WPP bondissait (+5,44% à 848,80 pence) après avoir dévoilé sa nouvelle stratégie qui passera par une réduction de son périmètre. Le groupe a en outre indiqué qu'il s'attendait à une baisse de son chiffre d'affaires à données comparables de 0,5% cette année, contre un repli prévu entre 0,5% et 1% jusqu'à présent.

Le loueur de matériel industriel Ashtead Group grimpait (+5,79% à 1.699,50 pence) après s'être montré plus confiant sur ses résultats annuels.

Les valeurs exposées à l'économie britannique restaient fragiles, en raison du flou entourant le Brexit et son impact sur l'activité.

La banque RBS perdait 1,28% à 201,00 pence, la compagnie aérienne EasyJet 1,14% à 1.042,00 pence, le groupe postal Royal Mail 1,52% à 292,30 pence et la société de construction Taylor Wimpey 0,70% à 128,40 pence.

Enfin, le secteur de la distribution était sous pression alors que des données du cabinet Kantar ont fait état d'une croissance des ventes en supermarchésau Royaume-Uni de 2% pour les trois mois à début décembre, la plus faible depuis mars 2017. Marks and Spencer lâchait 0,91% à 273,30 pence et Tesco 1,32% à 193,85 pence.

