Bourse de Londres : Londres se reprend grâce au secteur minier

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a rebondi de 0,78% jeudi à la faveur d'une meilleure fortune des valeurs minières au lendemain de leur chute et sur fond d'apaisement des tensions commerciales.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 58,51 points à 7.556,38 points, récupérant une partie du terrain perdu la veille.

"Les investisseurs cherchent à effacer les pertes de la veille grâce à la hausse des prix des matières premières et à des développements positifs autour de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine", souligne Artjom Hatsaturjants, analyste chez Accendo Markets.

Ce dernier fait référence à l'envoi par la Chine d'une délégation à Washington pour discuter d'un éventuel accord pour résoudre le conflit commercial en cours.

Le secteur minier a repris du poil de la bête, profitant d'une meilleure orientation des cours des métaux après leur dégringolade de mercredi.

Anglo American a pris 2,63% à 1.543,00 pence, Antofagasta 0,88% à 843,60 pence, BHP Billiton 1,19% à 1.632,00 pence et Rio Tinto 1,10% à 3.689,50 pence.

De même, le secteur pétrolier est reparti de l'avant. BP a gagné 0,66% à 548,60 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 1,05% à 2.513,50 pence.

Les valeurs de la distribution ont brillé, alors que les ventes au détail ont davantage rebondi que prévu au Royaume-Uni en juillet sur un mois avec une hausse de 0,7%.

La chaîne de supermarchés Sainsbury's a pris 2,61% à 338,20 pence, l'enseigne Marks and Spencer 213% à 301,40 pence, le spécialiste de l'habillement Next 1,10% à 5.524,00 pence et le distributeur en ligne Ocado 3,94% à 1.056,50 pence, alors que les ventes ont détail ont montré que les achats sur internet avaient été particulièrement dynamiques.

Seule exception notable, le groupe de magasins de bricolage Kingfisher a souffert (-4,82% à 274,50 pence). Il a publié un rapport d'activité faisant état d'un rebond de ses ventes dans l'ensemble au deuxième trimestre, mais au cours duquel son enseigne française Castorama a encore connu des difficultés.

