Bourse de Londres : Londres souffle au lendemain d'une forte hausse

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé proche de l'équilibre mardi (+0,05%), marquant une pause au lendemain d'une forte hausse et face à des résultats d'entreprises diversement reçus.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a grappillé 3,15 points à 6.036,00 points.

Le marché britannique a repris son souffle après avoir fortement rebondi de plus de 2% la veille, grâce des indicateurs économiques encourageants sur le secteur manufacturier.

Ces nouvelles ont permis d'atténuer les craintes liées à une hausse des contaminations aux Etats-Unis et en Europe, qui pourraient faire dérailler la reprise économique.

"C'était une séance confuse, dominée par des résultats d'entreprises affectées par le Covid-19" et diversement accueillis par les investisseurs, a commenté Connor Campbell, analyste de Spreadex.

BP GRIMPE (+6,48% à 299,25 pence). Le géant pétrolier a publié une énorme perte de 16,8 milliards de dollars au deuxième trimestre mais les investisseurs retenaient une perte hors éléments exceptionnelles moins forte que redouté. Ils n'ont pas été surpris par ailleurs par la baisse attendue du dividende.

DIAGEO SOUFFRE (-5,55% à 2.721,00 pence). Le géant des spiritueux est touché par la baisse de la demande dans le monde en raison de la pandémie, notamment en Afrique et en Inde, le contraignant à passer une charge de 1,3 milliard de livres dans ses comptes.

EASYJET BONDIT (+8,75% à 551,60 pence). La compagnie aérienne a sans surprise perdu de l'argent entre avril et juin, soit le troisième trimestre de son exercice décalé, mais se montre plus optimiste pour l'été, avec un rebond de la demande plus fort que prévu.

