Bourse de Londres : Londres soutenu par les aides à l'emploi (+0,65%)

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé la semaine dans le positif, aidée par de nouvelles aides à l'emploi et malgré des chiffres décevants sur la croissance au Royaume-Uni.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a clôturé sur un gain de 0,65% à 6.016,65 points.

"Le mécanisme de chômage partiel" ciblé annoncé par le Trésor britannique et "les espoirs sur un plan de relance" aux Etats-Unis dopent "à la fois le FTSE et le Dow Jones", remarquait Connor Campbell, de Spreadex.

Le Royaume-Uni a annoncé vendredi de nouvelles mesures pour l'emploi pour les entreprises qui doivent légalement rester fermées à cause des restrictions imposées par le gouvernement face au virus.

Par ailleurs, le Royaume-Uni a enregistré une progression de 2,1% de son produit intérieur brut (PIB) en août comparé à juillet, soit son quatrième mois d'affilée de croissance après la récession historique déclenchée au printemps par le confinement pour endiguer la pandémie de Covid-19.

Le chiffre a toutefois été jugé décevant par les analystes qui tablaient en moyenne sur une croissance deux fois plus rapide.

LAND SECURITIES (+2,18% à 563,60 pence): Le groupe immobilier indique avoir collecté 68% des loyers dus au 5e jour de septembre comparé à 95% un an plus tôt, et dit "continuer à négocier" avec ses clients.

LONDON STOCK EXCHANGE (+0,41% à 8.880,00 pence): Le groupe de marchés a conclu un accord avec l'opérateur boursier paneuropéen Euronext pour lui vendre la Bourse de Milan pour 4,33 milliards d'euros.

HSBC (-1,50% à 309,40 pence): La banque britannique s'est engagée à atteindre d'ici 2050 la neutralité carbone pour son portefeuille de financement, et dit ainsi vouloir s'aligner sur les objectifs de l'accord de Paris.

afp/rp