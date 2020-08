Bourse de Londres : Londres soutenue par Wall Street et la livre

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé dans le positif mercredi après un début de séance hésitant, entraînée à la hausse par Wall Street avant la parution des minutes de la Fed, et par le net repli de la livre.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 0,58% à 6.111,98 points.

"Les actions sont en hausse avant les minutes de la Fed", remarque David Madden, de CMC Markets. L'orientation au vert était notamment aidée par les niveaux records de la bourse américaine qui continuait sa progression mercredi.

En outre, les actions des multinationales profitaient du repli de la livre face au dollar, qui se traduit par une hausse de leurs recettes en billet vert une fois converties en monnaie britannique.

Côté macroéconomique, les chiffres de l'inflation sont ressortis meilleurs que prévu en juillet au Royaume-Uni, avec une hausse des prix qui a accéléré à 1% sur un an en raison de la réouverture de l'économie après le confinement.

PETROLIERES Les valeurs du secteurs ont repris des couleurs après la publication des stocks américains d'or noir qui continuent à se résorber, profitant aussi de l'accès de faiblesse de la livre, pendant qu'une réunion de l'Opep+ est en cours pour faire le point sur les baisses de production. BP a gagné 0,12% à 283,70 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,18% à 1.108,00 pence.

MINIERES Ce secteur était sensible à la persistance des tensions entre Washington et Pékin, alors que la Chine est le premier importateur au monde de métaux. BHP a lâché 0,29% à 1.789,00 pence et Rio Tinto 0,15% à 4.790,50 pence.

AERIEN Ces valeurs regagnaient un peu de terrain après avoir souffert récemment de la quarantaine imposée par le gouvernement britannique à la France. Le groupe IAG, propriétaire de British Airways, a bondi de 7,60% à 201,00 pence et la compagnie aérienne EasyJet 3,31% à 575,00 pence.

jbo-ved/pcm