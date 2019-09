Bourse de Londres : Londres soutenue par une baisse des tensions politiques

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en hausse de 0,59% mercredi, soutenue par une baisse des tensions à Hong Kong et l'espoir d'échapper à un Brexit sans accord au Royaume-Uni.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 43,07 points, à 7.311,26 points.

"Les marchés boursiers européens sont de meilleure humeur. Les députés britanniques veulent éviter un Brexit sans accord à court terme et la situation à Hong Kong semble s'améliorer également", souligne David Madden, analyste chez CMC Markets.

L'exécutif hongkongais a, en particulier, accédé à une demande clé des manifestants en annonçant le retrait définitif du projet de loi sur les extraditions.

Au Royaume-Uni, les députés ont commencé à débattre d'un texte de loi destiné à forcer le Premier ministre, Boris Johnson, à demander un report de trois mois du Brexit, prévu le 31 octobre.

LES ENTREPRISES PRESENTES EN ASIE EN HAUSSE grâce à l'accalmie politique à Hong Kong. Les banques très actives dans le pays ont progressé, à l'image de HSBC (+1,75% à 604,10 pence) et Standard Chartered (+2,98% à 643,40 pence), tout comme l'assureur Prudential (+3,60% à 1.397,50 pence) et le groupe de luxe Burberry (+1,74% à 2.224,00 pence).

LES TITRES DEPENDANTS DE L'ECONOMIE BRITANNIQUE RESPIRENT. Ces valeurs ont repris des couleurs après avoir souffert ces derniers temps de l'incertitude politique et des risques de Brexit sans accord, scénario du pire pour l'économie. La chaîne de magasins Marks and Spencer, qui s'apprête à sortir du FTSE-100, a pris 3,40% à 193,10 pence et le groupe aérien IAG (British Airways) 1,56% à 424,20 pence.

LE SECTEUR MINIER EN VEDETTE profitant de la meilleure forme du marché qui se tourne vers les secteur les plus risqués et dépendants de la conjoncture mondiale. BHP a gagné 2,37% à 1.806,40 pence et Glencore 2,92% à 242,85 pence.

BARRATT DEVELOPMENTS CHUTE (-3,60% à 599,60 pence). Le groupe de construction a pourtant amélioré ses profits pour l'exercice annuel achevé fin juin mais le chiffre d'affaires a reculé davantage que prévu par les analystes.

