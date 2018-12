Bourse de Londres : Londres stable à l'entame de l'ultime séance de 2018

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres était stable lundi matin (-0,01%) pour sa dernière séance de l'année, dans un marché qui reprend son souffle après avoir bondi en fin de semaine dernière.

Vers 08H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 0,58 point à 6.733,39 points. Cette ultime séance de 2018 sera écourtée avec une clôture prévue à 12H30 GMT.

Le marché britannique était peu entreprenant après avoir grimpé de 2,27% vendredi grâce à Wall Street et en l'absence de nombreux investisseurs en cette période de fêtes.

La place londonienne s'apprête à achever une année dominée par les incertitudes du Brexit et au cours de laquelle elle s'apprête à perdre plus de 12%. Cette chute est le résultat d'un second semestre assez piteux après les plus hauts historiques atteints par le FTSE fin mai.

Parmi les valeurs, le secteur minier évoluait en ordre dispersé lundi matin, partagé entre un mauvais indicateur chinois et des espoirs quant à une résolution du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine après des déclarations de Donald Trump évoquant des "progrès importants".

Ces tensions font craindre un affaiblissement de l'économie de la Chine, premier importateur au monde de métaux.

Antofagasta perdait 0,13% à 780,00 pence mais Anglo American prenait 0,31% à 1.759,60 pence, BHP 0,79% à 1.650,00 pence et Rio Tinto 1,04% à 3.801,50 pence.

Le secteur pétrolier marquait une pause après avoir bénéficié la semaine dernière de la hausse des cours du brut. BP perdait 0,56% à 499,90 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,09% à 2.326,00 pence.

Quelques titres étaient en nette hausse comme le spécialiste des annonces immobilières Rightmove (+2,14% à 437,20 pence) et le distributeur en ligne Ocado (+1,74% à 781,40 pence).

En revanche, la banque Barclays perdait 0,91% à 148,78 pence et le spécialiste de l'emballage DS Smith 0,20% à 298,40 pence.

jbo/lth