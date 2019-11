Bourse de Londres : Londres stable après des sondages favorables aux conservateurs

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a fait du surplace lundi (+0,07%), partagée entre une hausse des valeurs dépendantes du Royaume-Uni et une appréciation de la livre néfaste aux multinationales après des sondages mettant en tête les conservateurs avant les élections.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a grapillé 4,76 points à 7.307,70 points.

Le marché britannique a surtout été influencé par des sondages montrant que le parti conservateur de Boris Johnson a une nette avance sur le parti travailliste de Jeremy Corbyn, à moins d'un mois des élections législatives du 12 décembre.

"Une majorité dominée par les conservateurs est perçue comme positive pour les valeurs du Royaume-Uni à court terme puisque cela apporterait de la clarté sur le Brexit", souligne Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Si les conservateurs l'emportaient, ils seraient en mesure de faire valider au Parlement l'accord de Brexit, ce qui permettrait de sortir de l'UE fin janvier et de réduire l'incertitude pour les entreprises.

En revanche, "une victoire du Labour pourrait créer des secousses sur les marchés compte tenu du fait qu'il veut renationaliser plusieurs secteurs", selon M. Bell.

Les marchés sont par ailleurs dans l'attente d'avancées sur le dossier commercial sino-américain. La prudence est désormais de mise faute de progrès concrets et malgré quelques propos récents qui ont rassuré sur la volonté des deux puissances de signer une trêve commerciale.

LES VALEURS DEPENDANTES DU ROYAUME-UNI EN HAUSSE. Elles ont profité des espoirs autour d'une victoire des conservateurs, en particulier les sociétés présentes dans la gestion des eaux que les travaillistes voudraient nationaliser. Severn Trent a pris 2,03% à 2.362,00 pence et United Utilities 1,42% à 886,40 pence.

DES MULTINATIONALES RECULENT. Certaines de ces valeurs ont fait les frais de la hausse de la livre après les sondages donnant vainqueurs les conservateurs. Une appréciation de la devise rogne les résultats réalisés dans d'autres monnaies par ces entreprises qui publient leurs comptes en livres. Le groupe de luxe Burberry a perdu 3,21% à 2.083 pence et le spécialiste des services éducatifs Pearson 1,00% à 671,60 pence.

AVIVA SOUFFRE (-4,58% à 414,50 pence). L'assureur a réagi à des informations de presse et a annoncé, avant une journée dédiée aux investisseurs mercredi, qu'il allait finalement conserver en son sein ses activités à Singapour et en Chine. En revanche, il continue de réfléchir à une vente de ses opérations à Hong Kong, au Vietnam et en Indonésie.

