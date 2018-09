Bourse de Londres : Londres stable en attendant les banques centrales

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres était stable jeudi en début de séance (-0,06%), attendant des réunions des banques centrales européenne et britannique.

A 07H40 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs s'effritait de 4,44 point à 7.308,92 points.

Le marché était calme en attendant des réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE). Pour l'heure, les opérateurs se concentraient sur quelques titres ciblés, sans qu'aucune hausse ou baisse extraordinaire ne soit toutefois constatée.

La principale baisse du début de séance était subie par Marks and Spencer qui perdait 2,05% à 287,30 pence. L'enseigne subissait l'impact des résultats décevants publiés par la chaîne de grands magasins John Lewis, très prisée des classes moyennes supérieures. John Lewis a vu ses profits semestriels s'effondrer, subissant comme plusieurs concurrents les conséquences négatives de la concurrence des géants du net et d'une course aux promotions.

Le groupe d'énergie SSE perdait pour sa part 1,48% à 1.130 pence, après avoir chuté de 8,3% mercredi suite à la publication d'un avertissement sur résultats.

La cote était tirée à l'inverse vers le haut par les compagnies minières, qui profitaient d'un possible apaisement des tensions commerciales sino-américaines: Antofagasta s'élevait de 1,56% à 770,60 pence, Glencore de 1,54% à 299,65 pence, Anglo American de 1,29% à 1.505,20 pence et Rio Tinto de 1,06% à 3.572 pence.

La banque RBS montait de son côté de 1,55% à 248,60 pence, après des informations de presse évoquant le versement possible d'un dividende exceptionnel.

