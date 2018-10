Bourse de Londres : Londres stable en fin de matinée malgré le plongeon de WPP

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres était stable jeudi en fin de matinée (+0,01%), résistant à l'angoisse qui a saisi les marchés américains et asiatiques, malgré l'effondrement du géant de la publicité WPP.

Vers 10H00 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs grappillait 0,40 point à 6.963,38 points.

"Contrairement aux attentes, un calme étrange a saisi les marchés européens en dépit de la volatilité des marchés américains et asiatiques", a expliqué Chris Beauchamp, analyste chez IG.

Plus tôt, les marchés asiatiques avaient baissé à cause d'une forte chute enregistrée la veille par Wall Street, inquiète de résultats d'entreprises jugés décevants et de tensions géopolitiques multiples.

La séance londonienne était toutefois marquée par le plongeon de l'action WPP, qui décrochait de 17,42% à 872 pence. Le géant de la publicité a averti que ses revenus annuels risquaient de baisser, ce qui a accru l'inquiétude autour d'une entreprise troublée depuis le départ de son dirigeant historique Martin Sorrell en avril.

Le secteur pharmaceutique était aussi en repli, Shire cédant 3,41% à 4.332 pence et AstraZeneca 4,48% à 5.665 pence.

Côté hausses, les valeurs minières se distinguaient: Antofagasta grimpait de 3,82% à 755 pence et Glencore de 2,30% à 304,75 pence. Le sidérurgiste Evraz s'élevait quant à lui de 5,49% à 550 pence.

pn/jbo/dga