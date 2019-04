Bourse de Londres : Londres stable en pleine discussion sur le Brexit

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres était quasi stable mercredi en début de séance (+0,09%), au moment où la Première ministre britannique tente de sortir de l'impasse du Brexit en tendant la main à l'opposition travailliste.

Vers 07H40 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs grappillait 6,82 points à 7.397,94 points.

Cette stabilité d'ensemble dissimulait des mouvements contradictoires au sein de l'indice vedette en réaction à l'initiative de Theresa May, la cheffe du gouvernement conservateur qui s'est tournée mardi soir vers le leader de l'opposition Jeremy Corbyn pour tenter de sortir de l'impasse sur le Brexit.

Ce changement de stratégie de Mme May entraînait d'un côté une montée en Bourse des valeurs les plus vulnérables à la perspective d'un Brexit abrupt et sans accord entre Londres et Bruxelles - dont le risque semble avoir diminué avec l'ouverture de ce dialogue entre gouvernement et opposition.

Parmi les titres les plus sensibles au Brexit figuraient les banques Lloyds (+2,03% à 64,69 pence), RBS (+2,01% à 253,30 pence) et Barclays (+1,48% à 162,36 pence), ainsi que les groupes de BTP Persimmon (+1,94% à 2.204 pence), Berkeley (+1,52% à 3.809 pence) et Barratt Developments (+1,42% à 615,60 pence).

Mais de l'autre côté du tableau, plusieurs multinationales britanniques souffraient d'une montée de la livre sterling consécutive à l'initiative de Mme May. Leurs revenus tirés de l'étranger sont en effet réduits, une fois convertis en livre sterling, lorsque cette dernière augmente.

Les grands groupes internationaux les plus touchés étaient le spécialiste du luxe Burberry (-2,89% à 1.917 pence), le cigarettier British American Tobacco (-1,46% à 3.132 pence), le fabricant d'alcool Diageo (-1,29% à 3.100,50 pence) et le géant de la restauration collective Compass (-0,97% à 1.789,50 pence).

