Bourse de Londres : Londres stable, l'économie mondiale inquiète

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres était quasi stable mercredi en début de séance (-0,06%), dans un marché prudent en pleine période d'inquiétudes pour l'économie mondiale.

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs s'effritait de 4,65 points à 7.246,25 points.

LES MINIERES DEPRIMEES PAR LA CHINE. La croissance de la production industrielle chinoise a fortement ralenti en juillet, à 4,8% sur un an, sa plus faible progression depuis 17 ans selon des chiffres officiels. Cette nouvelle pesait sur les cours de plusieurs métaux industriels, ce qui plombait en conséquence les compagnies minières qui en font commerce: Glencore (-1,48% à 232,65 pence), Anglo American (-1,78% à 1.830,80 pence) et Antofagasta (-1,56% à 831,60 pence).

LE SECTEUR DE L'EMBALLAGE MAL ORIENTE. Il semblait subir l'impact des inquiétudes pour la croissance mondiale, renforcées par l'annonce d'une baisse de 0,1% du PIB allemand au deuxième trimestre: Mondi (-1,75% à 1.598,50 pence), DS Smith (-1,56% à 327,80 pence) et Smurfit Kappa (-1,69% à 2.436 pence) reculaient.

ADMIRAL GROUP GATE SES ACTIONNAIRES (+5,71% à 2.148 pence). En publiant ses résultats semestriels, le spécialiste de l'assurance automobile a annoncé le versement d'un dividende exceptionnel pour les porteurs du titre.

