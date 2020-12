Bourse de Londres : Londres stable malgré le feu vert au vaccin Pfizer/BioNTech

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres était proche de l'équilibre (+0,04%) mercredi en début de séance au lendemain d'un fort rebond et malgré le feu vert donné par le Royaume-Uni au déploiement du vaccin Pfizer/BioNTech.

Vers 08H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 2,21 points à 6.386,94 points.

Le marché britannique faiblissait après avoir grimpé de près de 2 % et alors même que "les bonnes nouvelles sont là", note Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

Le Royaume-Uni est devenu mercredi matin le premier pays au monde à autoriser le vaccin contre le Covid-19 de l'allemand BioNTech et du géant américain Pfizer, qui sera disponible dans le pays dès la semaine prochaine.

"Les annonces autour des vaccins ont été le moteur de la performance exceptionnelle des marchés en novembre, puisqu'ils sont le moyen le plus sûr et le plus rapide de renouer avec les niveaux de croissance d'avant la pandémie", selon Mme Cincotta.

Il est possible toutefois que le marché ait déjà intégré ces avancées dans l'autorisation des vaccins, ce qui explique l'absence de réaction mercredi, jour où l'Angleterre sort d'un confinement de quatre semaines.

Le pays retourne à une approche régionale avec des restrictions encore strictes pour la majorité de la population.

TESCO RECULE (-0,79% à 227,10 pence). Le géant des supermarchés va rembourser au gouvernement 585 millions de livres d'allègements fiscaux dont il avait bénéficié depuis le début de la crise sanitaire.

ASTRAZENECA PROGRESSE (+0,49% à 7.838,00 pence). Le groupe pharmaceutique,qui développe son propre vaccin avec l'université d'Oxford, profitait de l'annonce du feu vert donné au vaccin Pfizer/BioNTech.

LE SECTEUR AERIEN HESITE. L'arrivée de vaccins laisse espérer une reprise rapide du tourisme et des voyages en avion en 2021, mais les valeurs avaient du mal à progresser encore après un bond en novembre. Le groupe IAG (British Airways) prenait 0,43% à 163,45 pence et la compagnie aérienne EasyJet perdait 0,16% à 861,20 pence.

jbo/sl