Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé quasi-stable lundi pour la dernière séance de 2018 (-0,09%), concluant une année éprouvante pour un marché britannique tributaire des incertitudes du Brexit.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 5,84 points à 6.728,13 points au cours d'une séance écourtée avant le Nouvel An. Sur l'ensemble de l'année, il a subi une chute de 12,48%, soit sa plus mauvaise performance depuis 2008 et la crise financière internationale.

