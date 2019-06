Bourse de Londres : Londres sur ses gardes au début du G20

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en légère hausse vendredi matin (+0,14%), sur la défensive avant des discussions commerciales sino-américaines lors du G20 au Japon.

Vers 07H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 10,10 points à 7.412,43 points.

"Les investisseurs retiennent leur souffle alors que la réunion du G20 débute à Osaka", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez London Capital Group.

L'événement le plus attendu des marchés sera la rencontre entre le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping samedi matin. Les investisseurs espérent des avancées sur le dossier des tensions commerciales, qui pèsent sur la croissance mondiale et sur les marchés boursiers depuis des mois.

"Les tensions entre les Etats-Unis et la Chine vont au-delà de la simple guerre commerciale. Il faudra donc probablement plus que la réunion de cette semaine pour trouver un accord", souligne Mme Ozkardeskaya.

Sur le marché britannique, les valeurs pétrolières tiraient l'indice vedette vers le bas, dans la foulée d'une baisse des cours du brut. BP perdait 0,36% à 548,70 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,37% à 2.585,00 pence.

Le secteur des télécoms était également sous pression à l'image de BT (-1,65% à 195,46 pence) et Vodafone (-0,34% à 128,22 pence).

En revanche, les valeurs de la construction et du BTP étaient recherchées. Barratt Developments gagnait 2,06% à 575,80 pence, Berkeley 2,54% à 3.672,00 pence, Persimmon 2,25% à 1.981,00 pence et Taylor Wimpey 2,35% à 159,10 pence.

Enfin, le groupe de loisirs Merlin Entertainments, coté en dehors du FTSE-100, s'envolait (+13,97% à 450,20 pence), s'alignant sur le prix de l'offre de rachat annoncée par le propriétaire des jouets Lego associé à des fonds, valorisant la société britannique à près de 6 milliards de livres.

jbo/bp