Londres tenterait d'arracher un report du Brexit-Daily Telegraph

(Ajoute précisions, porte-parole de Theresa May)

LONDRES, 8 janvier (Reuters) - Des responsables européens et britanniques discutent d'un éventuel report de la date officielle de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne par crainte que l'accord de Brexit ne soit pas approuvé à temps par le Parlement britannique, rapporte mardi le Daily Telegraph.

Le quotidien britannique cite trois sources européennes qui disent avoir été approchées par des représentants de Londres chargés de "sonder le terrain" alors que le projet de Brexit négocié par la Première ministre Theresa May avec Bruxelles est contesté, tant par l'opposition travailliste que par de nombreux membres de sa majorité conservatrice.

Réagissant aux informations rapportées par le Telegraph, un porte-parole du 10, Downing Street a déclaré que Theresa May a toujours affirmé que la Grande-Bretagne quitterait l'Union européenne le 29 mars prochain et qu'aucun report de la mise en oeuvre de l'article 50 des traités européens ne serait demandé.

L'article 50 des traités européens fixe un délai de deux ans entre la notification de la volonté d'un Etat membre de quitter l'UE et la cessation de son appartenance à l'UE. En l'activant le 29 mars 2017, Theresa May a fixé au 29 mars prochain la date du Brexit.

En décembre, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), donnant des éclaircissements sur l'application de l'article 50, a estimé qu'il était possible pour le Royaume-Uni d'annuler unilatéralement sa demande de sortie de l'UE.

La Chambre des Communes doit être consultée la semaine prochaine sur le texte négocié avec Bruxelles. Un premier vote, prévu le 11 décembre dernier, a été repoussé in extremis par Theresa May, faute de majorité. (Guy Faulconbridge; Nicolas Delame et Jean Terzian pour le service français)