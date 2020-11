Bourse de Londres : Londres termine en baisse

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé la séance en baisse de 0,80% jeudi, les craintes liées à la progression de l'épidémie revenant hanter les marchés après plusieurs jours d'optimisme et malgré les progrès des candidats vaccins.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a reculé de 50,89 points à 6.334,35 points.

"Les craintes liées au virus ont miné des marchés boursiers qui ont monté plus que de raison" au cours des deux dernières semaines, a expliqué Chris Beauchamp, analyste du courtier en ligne IG.

"Les craintes concernant les perspectives de croissance économique à court terme ont éclipsé les nouvelles plus optimistes à propos des vaccins", a résumé de son côté Fiona Cincotta, analyste de City Index.

Selon la revue médicale The Lancet jeudi, le vaccin développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford provoque une réponse immunitaire chez les personnes les plus âgées, particulièrement à risques.

"Cette excellente nouvelle n'a pas suffi à éclipser les craintes d'une augmentation des cas de Covid-19, de mesures de confinements plus strictes, et de leur impact sur l'économie", a complété Mme Cincotta.

ASTRAZENECA (-0,67% à 8.125,00 pence) Le groupe pharmaceutique ne profitait pas de l'annonce d'une réponse immunitaire chez les personnes les plus âgées de son vaccin développé avec l'Université d'Oxford, les résultats confirmant des annonces déjà faites en octobre.

KINGFISHER (-2,67% à 291,30 pence) Le groupe de bricolage, maison mère de Castorama, a pourtant enregistré de bons résultats semestriels grâce à une envolée des achats pour la maison générée par le télétravail et le confinement dans plusieurs pays.

BAE Systems (+1,74% à 507,80 pence) L'action du groupe de défense profitait de l'annonce d'un vaste plan d'investissement militaire britannique.

ved/bp/bh