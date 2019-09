Bourse de Londres : Londres termine en baisse à cause de l'envolée de l'or noir

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en baisse lundi, les craintes pour la croissance en raison de l'envolée des prix de l'or noir étant partiellement compensées par la hausse des valeurs pétrolières.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs a perdu 0,63% à 7321,41 points.

"Des bonds dans les prix du pétrole quand l'économie mondiale flirte déjà avec l'idée d'une récession, ce n'est pas idéal", a résumé Craig Erlam, de la maison de courtage Oanda.

Les marchés actions avaient été portés en fin de semaine dernière par des signes de bonne volonté dans le dossier commercial sino-américain et par la relance des rachats de dette publique et privée de la Banque centrale européenne (BCE).

Mais une frappe de drones samedi contre deux importantes installations pétrolières saoudiennes est venue inverser la tendance, après avoir fait grimper les cours du pétrole et provoqué un regain de tensions entre Washington et Téhéran.

"Il semble que les investisseurs ont été effrayés par l'attaque contre l'installation pétrolière saoudienne et se sont donc réfugiés dans les valeurs sûres, comme l'illustre la hausse de 1% du cours de l'or à 1503 dollars l'once", a expliqué Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Les principaux perdants du FTSE étaient les consommateurs de pétrole, les compagnies minières, les valeurs financières et les entreprises vendant des biens de consommation", a-t-il continué.

Vers 08H00 GMT, le prix du baril de pétrole bondissait de près de 9% à 65,40 dollars à Londres et de 7,57% à 59,00 dollars à New York.

LES VALEURS PÉTROLIÈRES S'ENVOLAIENT dans la foulée des prix de l'or noir. BP a pris 4,00% à 524,60 pence et Royal Dutch Shell (Action "B") 1,89% à 2322,50 pence.

LE LSE SE REPLIE après avoir grimpé la semaine dernière grâce à l'offre de rachat de sa rivale de Hong Kong, qui a laissé entendre vendredi qu'elle pourrait passer à l'OPA hostile: -1,46% à 7404,00 points.

SUPERMARCHES EN BAISSE

Les titres des distributeurs Tesco et Sainsbury ont reculé respectivement de 1,21% à 237,50 pence et 0,59% à 220,10 pence à cause des craintes sur la consommation générées par la hausse des prix de l'énergie, et par l'annonce par le hard discounter allemand Aldi qu'il allait ouvrir 100 magasins supplémentaires en deux ans au Royaume-Uni.

