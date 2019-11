Bourse de Londres : Londres termine en baisse, refroidie sur les négociations commerciales

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en nette baisse vendredi (-0,63%), refroidie par des déclarations de la Maison Blanche sur la guerre commerciale avec la Chine, qui se ressent dans nombre de multinationales.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs a fini sur un recul de 47,03 points à 7.359,38 points, après avoir progressé pendant le restant de la semaine.

"Les actions ont perdu une partie de leurs gains de cette semaine après que le président Trump eut douché les espoirs de voir tous les droits de douane retirés si une première phase d'un accord" avec la Chine faisait l'objet d'un accord, remarque David Madden, de CMC Markets.

En revanche, un retrait partiel des droits de douane annoncés contre la Chine est prévu.

"Ce qui est sur la table, ce sont les tarifs douaniers à venir le 15 décembre. Nous serions disposés (...) à repousser ces droits de douane, mais pas à revenir sur les tarifs douaniers existants", a déclaré Peter Navarro, un conseiller de la Maison Blanche, sur la radio NPR.

LE SECTEUR MINIER RECULE. Ces déclarations ont notamment pesé sur les valeurs minières, dépendantes de la croissance mondiale et des échanges commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine. Anglo American a perdu 2,02% à 2.064,50 pence et Rio Tinto 2,92% à 4.206,00 pence.

IAG SOUFFRE (-0,55% à 541,60 pence). Le groupe aérien a publié des prévisions décevantes pour la période 2020-2022. Il a en particulier revu en baisse ses attentes pour son bénéfice par action qui devrait croître de 10% par an, contre 12% espérés jusque-là, en raison d'une croissance attendue moins rapide que prévu du nombre de sièges proposés.

TROU D'AIR POUR EASYJET (-2,61% à 1.303,50 pence). Le transporteur britannique à bas coûts a racheté pour 36 millions de livres (42 millions d'euros) certains créneaux d'aéroport du voyagiste en faillite Thomas Cook.

ved/nas