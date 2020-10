Bourse de Londres : Londres termine en hausse après les nouvelles rassurantes sur Trump

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé lundi en hausse (0,69%), rassurée par les nouvelles jugées encourageantes sur l'état de santé du président américain Donald Trump après sa contamination au Covid-19, et grâce à la progression des valeurs pétrolières.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 40,82 points à 5.942,94 points.

"Les actions grimpent grâce aux espoirs sur la santé de Trump et aux pétrolières", relève David Madden, analyste de CMC Markets.

Donald Trump pourrait sortir lundi de l'hôpital mais la décision était encore en suspens au moment où sa porte-parole annonçait qu'elle avait, elle aussi, été testée positive au Covid-19.

Par ailleurs, les prix du pétrole étaient en forte hausse lundi, gagnant plus de 5% vers 16H10 GMT, grâce aux nouvelles sur Donald Trump et à cause de perturbations du côté de l'offre avec la fermeture de gisements en Norvège.

PETROLIERES Ces valeurs se reprenaient par conséquent après avoir souffert la semaine précédente de la chute des cours du brut: BP prenait 1,59% à 217,80 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 2,44% à 926,10 pence.

CINEWORLD (-36,15% à 25,20 pence). La chaîne de cinémas a annoncé la fermeture temporaire de ses salles au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, faute de sorties de nouveaux films, ce qui faisait craindre pour la survie de la société.

FRESNILLO (+1,24% à 1.263,50 pence). Le producteur d'or s'est repris dans la foulée d'un rebond des cours du métal précieux.

jbo-ved/bh