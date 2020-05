Bourse de Londres : Londres termine en nette hausse

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en nette hausse jeudi à l'orée d'un week-end de trois jours, malgré une prévision de contraction record de l'économie cette année par la Banque d'Angleterre (BoE) et une nouvelle flambée du chômage aux Etats-unis.

L'indice FTSE 100 a terminé sur un gain de 1,40% à 5.935,98 points.

"Le FTSE est remonté au-dessus de 5.900 points malgré les prévisions de la BoE" et encore des millions de nouveaux chômeurs aux Etats-Unis, remarque Connor Campbell, de Spreadex.

Les investisseurs "préfèrent se focaliser sur les rares nouvelles positives à travers une pluie d'annonces désastreuses", ajoute-t-il.

La Banque d'Angleterre prévoit une chute historique de 14% du produit intérieur brut au Royaume-Uni cette année à cause du choc économique provoqué par la pandémie de coronavirus, maintenant en parallèle son taux directeur à 0,1%, un record de faiblesse.

Dans son rapport trimestriel, elle indique toutefois s'attendre à un vif rebond en 2021, projeté à +15%.

Les Etats-Unis ont enregistré plus de trois millions de nouvelles demandes d'allocation chômage la semaine passée, et le nombre de chômeurs indemnisés a atteint son plus haut niveau de l'histoire, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail.

IAG (-3,15% à 190,45 pence) Le groupe aérien est tombé dans le rouge au premier trimestre 2020, frappé de plein fouet par la crise du nouveau coronavirus qui a cloué au sol la quasi-totalité de ses avions.

INTERCONTINENTAL (+4,72% à 3.594,00 pence) Le groupe hôtelier a annoncé une chute sans précédent de ses recettes au premier trimestre à cause de la pandémie de coronavirus, et s'attend à un plongeon encore plus prononcé en avril, mais dit avoir enregistré un déclin moins prononcé de ses revenus aux Etats-Unis, son principal marché, par rapport à ses rivaux.

BT (-8,14% à 104,95 pence) Le groupe de téléphonie a renoncé à son dividence à cause de la pandémie de coronavirus. Le géant des télécoms espagnol Telefonica a par ailleurs annoncé la fusion entre son opérateur britannique 02 et Virgin Media, propriété de l'américain Liberty Global, créant un poids lourd au Royaume-Uni qui va accentuer la concurrence pour BT.

