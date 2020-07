Bourse de Londres : Londres termine la semaine dans le positif

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en hausse vendredi dans l'attente des résultats d'un sommet européen, et lors d'échanges calmes.

L'indice FTSE-100 a pris 0,63% à 6.290,30 points.

"C'était une séance calme sachant que le sommet de l'Union européenne très attendu pour parler du fonds pour la relance a commencé", a relevé David Madden, analyste de CMC Markets.

Les dirigeants de l'UE ont entamé vendredi à Bruxelles des négociations difficiles sur les moyens de soutenir leurs économies frappées par la pandémie de Covid-19, alors que celle-ci donne des signes de redémarrage en Europe, notamment à Barcelone, où les habitants sont invités à rester chez eux.

IAG (-2,32% à 218,90 pence): le groupe aérien a reculé après que sa filiale British Airways a annoncé le retrait des Boeing 747 "Jumbo Jet" de sa flotte en raison de l'épidémie de coronavirus qui a ébranlé le secteur du transport aérien.

CARNIVAL (-2,92% à 1.014,50 pence): le croisiériste pâtissait des cas de Covid-19 qui continuent de s'accélérer aux Etats-Unis, retardant d'autant la reprise du tourisme international.

PHARMACEUTIQUES: les valeurs du secteur progressaient tandis que la course pour mettre au point un vaccin contre le coronavirus battait son plein dans le monde, sur fond d'accusations lancées contre Moscou par Londres, Washington et Ottawa de vouloir voler les recherches des laboratoires. Astrazeneca prenait 3,88% à 9.196,00 pence, en tête de la cote, et GlaxoSmithKline 1,85% à 1.660,20 pence.

