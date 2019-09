Bourse de Londres : Londres termine la semaine en forme

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en nette hausse vendredi (+1,02%), aidée par un rebond de l'ensemble des secteurs et par l'accès de faiblesse de la livre sur fond d'interrogations autour du Brexit.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 75,13 points à 7.426,21 points. Sur la semaine écoulée, il a engrangé 1,11%.

"C'est une fin de semaine positive pour les marchés en particulier le FTSE-100 qui évolue à ses plus hauts niveaux depuis août", relève Michael Hewson, analyste chez CMC Markets, évoquant "un rebond de l'ensemble des secteurs".

La semaine a pourtant été marquée pour le marché britannique dans son ensemble par "une retentissante faillite (Thomas Cook) et trois avertissements sur résultats de la part du groupe aérien IAG, du spécialiste des services éducatifs Pearson et du cigarettier Imperial Brands, rappelle-t-il.

LES MULTINATIONALES AIDÉES PAR LA LIVRE. La faiblesse de la livre, en raison des craintes d'un Brexit sans accord et de propos accommodants d'un membre de la Banque d'Angleterre, leur a bénéficié en dopant la valeur des résultats réalisés à l'étranger une fois qu'elles en convertissent le montant en devise britannique. Parmi ces titres, le fabricant de spiritueux Diageo a pris 0,53% à 3.299,50 pence et le groupe de produits d'hygiène et de santé Reckitt Benckiser 0,44% à 6.606,00 pence.

PERSIMMON S'ENVOLE (+5,22% à 2.175,00 pence) grâce à une note positive du courtier Jefferies, estimant que le groupe a la capacité de maintenir ses marges.

IMPERIAL BRANDS SOUFFRE (-1,31% à 1.774,60 pence). Le cigarettier a poursuivi son repli après s'être effondré de près de 13% la veille à la suite d'un avertissement sur résultat compte tenu de la perspective d'une réglementation plus stricte aux Etats-Unis concernant le vapotage.

FRESNILLO RECULE (-3,73% à 703,00 pence). Le producteur d'or a souffert d'un recul des prix du métal précieux qui évoluait autour de 1.500 dollars l'once et s'éloignaient des récents plus hauts.

jbo/ltt/alb