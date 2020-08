Bourse de Londres : Londres tirée vers le bas par HSBC

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en recul lundi en début de séance (-0,61%), toujours préoccupée par la vivacité de la pandémie et tirée vers le bas par les résultats décevants de la banque HSBC.

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 36,06 points à 5.861,70 points.

Le marché ne prenait aucune initiative en ce début de mois "sur fond d'inquiétudes autour du coronavirus, des tensions entre les Etats-Unis et la Chine et avant le PMI manufacturier", résume Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

Les investisseurs restaient préoccupés par la vigueur de la pandémie, avec une hausse des contaminations aux Etats-Unis et dans certains régions en Europe, ce qui pourrait menacer la reprise économique en cours après des mois de confinements.

Le marché aura l'occasion d'avoir un aperçu du rebond de l'activité avec la publication dans la matinée de l'indice PMI pour le secteur manufacturier en juillet. Une première estimation avait déjà témoigné d'une nette amélioration.

LE SECTEUR MINIER EN HAUSSE. Ces valeurs réagissaient favorablement à l'accélération de l'activité manufacturière en Chine en juillet, à son plus haut niveau en plus de neuf ans. La Chine étant le principal importateur au monde de métaux, ce chiffre profitait aux groupes miniers comme BHP (+0,65% à 1.665,80 pence) et Rio Tinto (+0,94% à 4.658,50 pence).

HSBC SOUFFRE (-5,06% à 324,90 pence). La banque britannique a subi une chute de son bénéfice net au premier semestre, sous l'effet des tensions sino-américaines et des provisions constituées pour faire face aux risques d'impayés en raison de la pandémie.

BP PROGRESSE (+0,22% à 275,75 pence). Le géant pétrolier doit dévoiler ces résultats du deuxième trimestre mardi quelques jours après les pertes abyssales annoncées par son concurrent Shell. Les analystes s'attendent en outre à ce que BP se serre la ceinture et décide de réduire son dividende.

jbo/oaa