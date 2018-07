Bourse de Londres : Londres tirée vers le bas par le secteur aérien

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres perdait du terrain lundi matin (-0,38%), plombée par le secteur aérien après les résultats de Ryanair et par le conflit commercial opposant les Etats-Unis et la Chine.

Vers 08H50 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 29,26 points à 7.649,53 points.

Le marché était affaibli par "les récentes menaces du président Trump à l'encontre de l'Iran, l'échec du G20 à résoudre les dissensions sur le commerce mondial et le fait que le secrétaire américain au Trésor Mnuchin ait réitéré la possibilité de droits de douane sur les exportations chinoises", résument les analystes chez Accendo Markets.

Les incertitudes sur le commerce mondial pesaient en particulier sur les valeurs minières, qui ont beaucoup à perdre en cas d'entraves sur les échanges de métaux. Rio Tinto reculait de 1,13% à 4.041,00 pence et le chercheur d'or Fresnillo 0,85% à 1.113,50 pence.

Le secteur aérien était sous pression après les résultats en baisse de l'irlandais Ryanair pour le premier trimestre, sous l'effet d'un carburant plus onéreux, de hausses de salaires de pilotes, de mouvements de grève et de baisse des tarifs face à une vive concurrence. La compagnie à bas coûts lâchait 5,23% à 14,68 euros à la Bourse de Dublin, tandis qu'à Londres EasyJet (-1,98% à 1.583,00 pence) et IAG (-1,98% à 673,60 pence) souffraient également.

Le géant de la publicité WPP progressait (+1,60% à 1.173,50 pence). Selon la presse britannique il songerait à céder à des groupes chinois une partie de ses activités dans le pays.

Le groupe pharmaceutique GSK gagnait de son côté 0,55% à 1.558,40 pence. Selon le Financial Times, le groupe, qui doit publier ses résultats mercredi, discute avec certains actionnaires d'une possible scission de ses activités de santé grand public.

