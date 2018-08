Bourse de Londres : Londres tirée vers le bas par le secteur minier

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en baisse de 0,40% mardi, affaiblie par le secteur minier après un indicateur chinois morose et une publication décevante du groupe Antofagasta.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 30,81 points à 7.611,64 points, après avoir pourtant débuté la séance en hausse.

Le marché britannique a poursuivi sa mauvaise série, concluant une quatrième séance de baisse consécutive après avoir été perturbé ces derniers jours par la crise financière en Turquie.

"Un chiffre décevant sur la production industrielle en Chine (...) et une publication morose pour Antofagasata ont pesé lourdement sur le secteur minier", observe Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Les valeurs minières sont toujours très dépendantes de l'évolution de l'économie chinoise, le pays étant le premier importateur au monde de métaux.

Le groupe Antofagasta a payé le plus lourd tribut et a lourdement chuté (-6,97% à 886,40 pence), après avoir fait état pour le semestre écoulé de baisses de son bénéfice brut d'exploitation et de sa production de cuivre.

Dans son sillage, Anglo American a perdu 2,15% à 1.644,20 pence, Glencore 0,78% à 316,40 pence et Rio Tinto 1,27% à 3.775,00 pence.

Les banques sont restées sous pression, alors que les investisseurs ont craint pour l'exposition du secteur européen à la crise en Turquie, marquée par la chute récente de la livre turque, qui se reprenait toutefois un peu mardi. Barclays a lâché 0,29% à 183,96 pence et RBS 1,46% à 242,20 pence.

Le secteur de l'assurance a été recherché, après l'annonce d'un accord portant sur le rachat de l'assureur esure par le fonds d'investissement Bain Capital pour 1,2 milliard de livres. Direct Line Insurance a pris 0,52% à 329,00 pence et RSA Insurance 0,16% à 632,40 pence.

Enfin, le groupe postal Royal Mail a reculé (-1,60% à 454,90 pence. L'opérateur historique du courrier au Royaume-Uni a écopé d'une amende de 50 millions de livres auprès du régulateur du secteur pour abus de position dominante et a indiqué qu'il allait faire appel.

jbo/az