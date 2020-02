Bourse de Londres : Londres toujours minée par le coronavirus

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé la séance en légère baisse (-0,27%) lundi, toujours préoccupée par l'épidémie de nouveau coronavirus qui pèse sur le secteur du tourisme et du voyage.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a cédé 19,82 points à 7.446,88 points.

"Les traders restent prudents à cause du coronavirus", remarque David Madden, de CMC Markets.

Le gouvernement britannique a qualifié lundi le nouveau coronavirus de "menace grave et imminente pour la santé publique", tandis que le bilan de l'épidémie s'est encore alourdi en Chine, dépassant les 900 morts.

L'épidémie apparue en décembre sur un marché de Wuhan (centre de la Chine) a touché plus de 40.000 personnes.

TOURISME Ce secteur faisait les frais des inquiétudes sur le virus et des craintes sur une possible baisse de l'activité touristique. Le groupe aérien IAG a perdu 0,56% à 606,40 pence, la compagnie EasyJet 1,16% à 1.493,00 pence et InterContinental Hotels 1,31% à 4.730,50 pence.

NMC HEALTH (+32,31% à 926,20 pence). Le gestionnaire de cliniques, malmené en Bourse depuis qu'il est visé par le fonds de vente à perte Muddy Waters, a annoncé avoir reçu une marque d'intérêt des sociétés d'investissement KKR et GK Investment en vue d'un possible rachat du groupe. La société explique en outre avoir écarté du conseil d'administration des actionnaires soupçonnés d'erreurs dans la publication de la valeur de leur participation.

INTU PROPERTIES (+29% à 17,32 pence). Le groupe immobilier, coté en dehors du FTSE-100, a fait part de discussions constructives avec ses actionnaires concernant une prochaine levée de fonds destinée à assainir son bilan et à réduire la dette.

jbo-ved/pcm