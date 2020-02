Bourse de Londres : Londres toujours plombée par le coronavirus

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a poursuivi sa glissade mardi (-1,94%), au lendemain d'une sévère chute, dans un marché toujours très inquiet de la propagation du coronavirus et de ses conséquences sur l'économie mondiale.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 138,95 points, à 7.017,88 points. Il est passé en séance sous les 7.100 points pour la première fois depuis octobre.

Le marché britannique a timidement rebondi en début de journée mais a rapidement fait machine arrière et poursuivi sa chute, après avoir perdu 3,34% la veille.

"Le rebond des marchés boursiers a été modeste et de courte durée au moment où les investisseurs envisagent la possibilité que le Covid-19 devienne une pandémie", souligne Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Les marchés s'inquiètent de l'avancée de l'épidémie de coronavirus hors de Chine, notamment en Corée du sud, en Iran et en Italie, ce qui menace un peu plus de perturber les affaires des entreprises et de pénaliser la croissance mondiale.

LE SECTEUR DU VOYAGE SOUFFRE. Ces valeurs ont encore été affectées par les risques liés au coronavirus qui pourrait plomber le tourisme. La compagnie aérienne EasyJet a perdu 3,50% à 1.213,00 pence et le croisiériste Carnival 5,92% à 2.639,00 pence.

PRUDENTIAL RESISTE (+0,04% à 1.421,00 pence). Le marché a a accueilli favorablement l'entrée au capital du fonds activiste Third Point, qui a pris une part de 5% et demande la scission du groupe.

TESCO RECULE (-2,53% à 243,00 pence). Le numéro un britannique des supermarchés a annoncé 1.800 suppressions d'emplois dans ses espaces de boulangerie ainsi que la cession de sa part de 20% dans une coentreprise en Chine, ce qui lui permet de récupérer 275 millions de livres.

