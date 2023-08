La société de capital-investissement Longreach Group a déclaré lundi en fin de journée avoir vendu à Boyu Capital Partner sa participation majoritaire dans Quasar Medical, fournisseur de solutions de fabrication de dispositifs médicaux basé à Hong Kong.

Longreach, qui a acquis une participation majoritaire de 86% dans Quasar en avril 2019, a déclaré dans un communiqué avoir vendu, avec les actionnaires minoritaires de la famille fondatrice de Quasar, toutes les actions émises et en circulation de la société, sans divulguer la valeur de la transaction.

L'opération valorise Quasar à plus de 600 millions de dollars, a déclaré à Reuters une personne ayant une connaissance directe de l'affaire. Cette personne a refusé d'être identifiée car l'information n'était pas publique.

Boyu s'est refusé à tout commentaire. Longreach et Quasar n'ont pas immédiatement répondu aux questions de Reuters.

Reuters a rapporté en mai, en citant des sources, que Boyu Capital, Hillhouse Capital et BPEA EQT faisaient une offre pour Quasar, Longreach visant une évaluation de 600 millions de dollars ou plus pour l'ensemble de la société.

Fondée en 1988 et basée à Hong Kong, Quasar est une organisation de premier plan dans le domaine du développement et de la fabrication sous contrat de dispositifs médicaux avancés et compte parmi ses clients Johnson & Johnson, Medtronic et Abbott Laboratories, comme le montre le site web de la société.