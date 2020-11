Loomis, Sayles & Company recrute une équipe de crédit européenne de Kempen CM 0 02/11/2020 | 14:46 Envoyer par e-mail :

Loomis, Sayles & Company, une filiale de Natixis Investment Managers, a annoncé l'incorporation d'une équipe de crédit européenne de huit personnes. L'équipe lance immédiatement trois stratégies d'investissement de crédit en euros, qui sont maintenant disponibles pour la gestion de comptes séparés institutionnels : Loomis Sayles Euro Investment Grade Credit, Loomis Sayles Euro Sustainable Investment Grade Credit et Loomis Sayles Euro High Yield.L'équipe (sept gestionnaires de portefeuille et un gestionnaire produit) sera dirigée conjointement par les gestionnaires de portefeuille Rik den Hartog et Pim van Mourik Broekman. Ils quittent Kempen Capital Management pour rejoindre Loomis Sayles." Nous pensons que l'équipe Euro Credit a le potentiel pour ajouter un élément unique et d'exceptionnel à notre organisation. Nous sommes ravis de les accueillir chez Loomis Sayles et d'établir notre présence aux Pays-Bas ", a déclaré Kevin Charleston, président et directeur général.

