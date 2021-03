Loomis Sayles annonce trois nouvelles fonctions liées à l'impact environnemental, social et de gouvernance (ESG)

Loomis, Sayles & Company, une filiale de Natixis Investment Managers, a annoncé aujourd'hui l'ajout de trois nouvelles ressources dédiées aux mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) du Cabinet.

« Chez Loomis Sayles, nous adoptons une approche stratégique de l'ESG en veillant à ce que la recherche fondamentale ESG soit intégrée dans l'ensemble du Cabinet et incorporée dans le processus d'investissement unique de chaque équipe », a déclaré Kathleen Bochman, directrice de l'ESG. « L'environnement, le social et la gouvernance (ESG) sont devenus un facteur essentiel dont les clients internationaux tiennent compte au moment de porter leur choix sur des gestionnaires d'actifs. Holly Young, Justine Gearin et Justin Dutcher ont tous prouvé leur passion et leur savoir-faire en matière d'ESG. Ces nouvelles fonctions leur donnent la possibilité de se centrer sur l'intégration de l'ESG dans la culture d'investissement du Cabinet ».

Holly Young a été nommée analyste ESG Senior. Dans ces nouvelles fonctions, Holly travaillera en étroite collaboration avec les équipes d'investissement afin de veiller à ce que leurs besoins individuels en matière de données soient satisfaits ; elle répondra aux besoins des clients en reporting et fournira une expertise globale des données ESG. Précédemment, Holly a dirigé la conception du centre interne de l'ESG chez Loomis Sayles et a développé un certain nombre d'abécédaires de l'ESG destinés à former les employés sur différents sujets, notamment l'empreinte carbone, les méthodologies des fournisseurs et l'analyse des scénarios climatiques. Holly a rejoint Loomis Sayles en 2012 après avoir travaillé chez Essex Investment Management Company, où elle était associée chargée des investissements. Holly a également travaillé chez Independence Investments, Scudder Kemper Investments et Brown Brothers Harriman. Elle est titulaire d'un B.A. du Gordon College. Holly sera rattachée à Kathleen Bochman.

Justine Gearin rejoint Loomis Sayles en tant qu'associée de projet pour l'ESG. Justine a récemment obtenu un diplôme avec mention bien de l'université de Bentley et a intégré l'équipe ESG en tant que stagiaire dans le Réseau d'investissement des femmes de premier cycle (UWIN), un programme de Loomis Sayles. En tant que membre du programme UWIN, elle a été stagiaire ESG et membre du comité de travail ESG chez Loomis Sayles. Elle a également effectué des rotations avec les équipes de recherche sur le crédit et le rendement relatif. Justine sera rattachée à Holly Young.

Justin Dutcher a été nommé responsable du marketing de l'ESG. Dans ces nouvelles fonctions, Justin se concentrera sur le développement et l'articulation de l'approche ESG du Cabinet sur le marché mondial, notamment auprès des clients, des consultants et des prospects. Il collaborera avec les équipes d'investissement pour communiquer leurs philosophies et expertises ESG uniques, et aura également en charge le positionnement sur le marché des produits ESG de Loomis Sayles. Justin a rejoint Loomis Sayles en 2015 après avoir travaillé chez John Hancock Investments, où il était responsable marketing Senior. Il a également travaillé chez Wellington Management. Justin est titulaire d'une licence du SUNY Maritime College et d'un MBA de la Northeastern University. Il continuera à être rattaché à Shephali Sardinha, directrice du marketing stratégique.

À PROPOS DE LOOMIS SAYLES

Depuis 1926, Loomis, Sayles & Company a permis de répondre aux besoins d'investissement de clients institutionnels et de fonds communs de placement du monde entier. Les investisseurs du Cabinet axés sur la performance intègrent des recherches exclusives exhaustives et une analyse intégrée des risques leur permettant de prendre des décisions éclairées et judicieuses. La collaboration entre les équipes de gestionnaires de portefeuille, de stratèges, d'analystes de recherche et de traders vise à évaluer les secteurs du marché et à dénicher les opportunités d'investissement là où elles se trouvent, au sein des classes d'actifs traditionnels ou parmi une gamme d'investissements alternatifs. Loomis Sayles possède les ressources, la clairvoyance et la flexibilité nécessaires pour rechercher de la valeur sur des marchés étendus ou étroits et satisfaire ainsi son engagement à offrir à ses clients des rendements attractifs et durables. Grâce à cette riche tradition, Loomis Sayles a acquis la confiance et le respect de ses clients dans le monde entier en gérant 347,8 milliards de dollars* d'actifs (au 31 décembre 2020).

Loomis Sayles Investments Limited (« LSIL ») est une filiale de Loomis, Sayles & Company L.P., autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority.

*Notamment les actifs de Loomis, Sayles & Co, LP, et de Loomis Sayles Trust Company, LLC. Loomis Sayles Trust Company est une filiale en propriété exclusive de Loomis, Sayles & Company, LP.

À PROPOS DE NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

Natixis Investment Managers offre aux professionnels de la finance des moyens plus éclairés pour construire leurs portefeuilles. L'expertise apportée par plus de 20 gestionnaires d'investissement spécialisés dans le monde entier nous permet d'appliquer la pratique de l'Active Thinking® qui offre des solutions proactives et permet aux clients d'être plus performants sur tous les marchés. Natixis Investment Managers se classe parmi les plus grands cabinets du monde spécialisés en gestion d'actifs1 avec près de 1,4 billion de dollars d'actifs sous gestion2 (1 135,5 milliard d'euros).

Basé à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers est une filiale de Natixis. Coté à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire français. Les sociétés de gestion affiliées à Natixis Investment Managers sont notamment AEW ; Alliance Entreprendre ; AlphaSimplex Group ; DNCA Investments ;3 Dorval Asset Management ; Flexstone Partners ; Gateway Investment Advisers ; H2O Asset Management ; Harris Associates ; Investors Mutual Limited ; Loomis, Sayles & Company ; Mirova ; MV Credit ; Naxicap Partners ; Ossiam ; Ostrum Asset Management ; Seeyond ; Seventure Partners ; Thematics Asset Management ; Vauban Infrastructure Partners ; Vaughan Nelson Investment Management ; Vega Investment Managers ;4 et WCM Investment Management. En outre, des solutions d'investissement sont proposées par Natixis Investment Managers Solutions, et Natixis Advisors offre d'autres services d'investissement par l'intermédiaire de ses branches AIA et MPA. Les offres sont soumises à disponibilité selon les juridictions. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site web de Natixis Investment Managers à l'adresse suivante : im.natixis.com | LinkedIn : linkedin.com/company/natixis-investment-managers.

Les groupes de distribution et de services de Natixis Investment Managers sont constitués de Natixis Distribution, L.P., une société de courtage réduit et distributrice auprès de plusieurs cabinets d'investissement inscrits aux États-Unis et recevant des services-conseils fournis par des cabinets affiliés à Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers S.A. (Luxembourg), Natixis Investment Managers International (France), et à leurs entités affiliées chargées de la distribution et des services en Europe et en Asie.

1 Mise à jour quantitative du Cabinet Cerulli : Global Markets 2020 a classé Natixis Investment Managers au 17e rang des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2019.

2 Les actifs sous gestion (« ASG ») au 31 décembre 2020 se montaient à 1 389,7 milliard de dollars. Les ASG indiqués peuvent comprendre des actifs notionnels, des actifs rémunérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées détenus par des actionnaires minoritaires et d'autres classes d'ASG non réglementaires, rémunérés ou gérés par des cabinets affiliés à Natixis Investment Managers.

3 Une marque de DNCA Finance.

4 Une filiale à part entière de Natixis Wealth Management.

