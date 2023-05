Charles III sera couronné roi samedi lors de la plus grande cérémonie britannique depuis sept décennies, un somptueux spectacle qui remonte à 1 000 ans.

Charles a succédé à sa mère, la reine Élisabeth, décédée en septembre dernier. À 74 ans, il deviendra le monarque britannique le plus âgé à recevoir la couronne de saint Édouard, vieille de 360 ans, alors qu'il s'assiéra sur un trône du XIVe siècle à l'abbaye de Westminster, à Londres.

Sous les yeux d'une centaine de chefs d'État et de dignitaires, dont la première dame des États-Unis, Jill Biden, Charles succédera à 40 prédécesseurs couronnés à l'abbaye, qui a accueilli tous les couronnements du pays depuis Guillaume le Conquérant en 1066.

Sa seconde épouse Camilla, âgée de 75 ans, sera également couronnée reine au cours de la cérémonie de deux heures qui, tout en étant ancrée dans l'histoire, tentera de présenter une monarchie et une nation tournées vers l'avenir.

"Aucun autre pays ne pourrait organiser un spectacle aussi éblouissant - les processions, l'apparat, les cérémonies et les fêtes de rue", a déclaré le Premier ministre Rishi Sunak.

"C'est une fière expression de notre histoire, de notre culture et de nos traditions. Une démonstration éclatante du caractère moderne de notre pays. Et un rituel précieux qui marque la naissance d'une nouvelle ère".

Malgré l'enthousiasme de M. Sunak, le couronnement a lieu dans un contexte de crise du coût de la vie et de scepticisme de la population, en particulier des jeunes, quant au rôle et à la pertinence de la monarchie et aux questions relatives à ses finances.

L'événement de samedi sera de moindre envergure que celui organisé pour la reine Élisabeth en 1953, mais il se voudra tout de même spectaculaire, avec une panoplie d'apparats historiques, allant des orbes d'or et des épées incrustées au sceptre contenant le plus gros diamant taillé incolore du monde.

Après la cérémonie, Charles et Camilla partiront dans le carrosse d'État en or de quatre tonnes construit pour George III, le dernier roi des colonies américaines de la Grande-Bretagne, et reviendront à Buckingham Palace au milieu d'un cortège d'un kilomètre composé de 4 000 militaires de 39 nations en uniformes de cérémonie.

Il s'agira du plus grand spectacle de ce type en Grande-Bretagne depuis le couronnement de la mère de Charles. Des milliers de personnes sont attendues dans les rues et des millions d'autres suivront l'événement dans leur pays et dans le monde entier.

Les organisateurs se sont inspirés des "meilleurs éléments" des précédents couronnements, des célébrations du jubilé et du défunt cortège funèbre de la reine pour préparer un événement spectaculaire, a déclaré un porte-parole du ministère de la défense.

PROTESTATIONS

Au début des cérémonies, Charles et Camilla se rendront de Buckingham Palace à l'abbaye dans le carrosse moderne Diamond State Jubilee, le service devant commencer à 10 heures GMT.

Ils croiseront des foules en liesse, mais aussi ce que les antimonarchistes considèrent comme la plus grande manifestation organisée par les républicains. Plus de 11 000 policiers seront en service, prêts à réprimer toute tentative de disruptif.

Une fois à l'abbaye, une grande partie de la cérémonie comportera des éléments que les ancêtres de Charles, depuis le roi Edgar en 973, reconnaîtraient, ont déclaré les autorités. L'hymne du couronnement de Haendel, "Zadok The Priest", sera chanté comme lors de chaque couronnement depuis 1727.

Mais il y aura de nouveaux éléments, notamment un hymne composé par Andrew Lloyd Webber, célèbre pour ses spectacles de théâtre du West End et de Broadway, et une chorale gospel.

Il s'agit d'un service chrétien, mais des dirigeants d'autres religions salueront la cérémonie, ce qui est sans précédent. Le petit-fils de Charles, le prince George, et les petits-enfants de Camilla joueront le rôle de pages.

En revanche, le jeune fils de Charles, le prince Harry, ne jouera aucun rôle officiel, après sa brouille très médiatisée avec sa famille, pas plus que son frère, le prince Andrew, qui a été contraint d'abandonner ses fonctions royales en raison de son amitié avec le financier américain Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel condamné.

Charles prêtera serment de gouverner avec justice et de défendre l'Église d'Angleterre, dont il est le chef titulaire, avant la partie la plus sacrée de la cérémonie, lorsque l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, l'oindra sur les mains, la tête et la poitrine avec de l'huile sainte consacrée à Jérusalem.

Après avoir remis à Charles les insignes symboliques, Welby lui posera la couronne de Saint Édouard sur la tête et l'assemblée s'écriera "God save the King".

Son fils aîné et héritier, le prince William, lui rendra ensuite hommage en s'agenouillant devant son père, en plaçant ses mains entre celles du roi et en promettant sa loyauté en tant que "votre homme de confiance".

ALLEGUE

M. Welby invitera toutes les personnes présentes dans l'abbaye et dans l'ensemble du pays à prêter serment d'allégeance à Charles - un nouvel élément du couronnement, qui remplace l'hommage traditionnellement prêté par les ducs et les pairs du royaume.

Cette initiative a toutefois suscité la controverse, le groupe antimonarchiste Republic la qualifiant d'offensante, ce qui a contraint M. Welby à préciser qu'il s'agissait d'une invitation et non d'un ordre.

De retour à Buckingham Palace, les membres de la famille royale feront une apparition traditionnelle sur le balcon, avec un défilé aérien d'avions militaires.

Comme le veut la tradition britannique, le temps à Londres pourrait être marqué par de fortes pluies, selon les prévisionnistes, ce qui pourrait entraîner une réduction de la taille du défilé aérien, voire son annulation.

Les célébrations se poursuivront dimanche avec des fêtes de rue dans tout le pays et un concert au château de Windsor, résidence du roi, ainsi que lundi, où des milliers d'organisations participeront à des projets de bénévolat.

Il y a cinq ans, la reine Élisabeth a déclaré dans un documentaire télévisé que son couronnement marquait le véritable début de sa vie de souveraine.

"Il s'agit en quelque sorte d'un spectacle de chevalerie et d'une façon de faire à l'ancienne", avait-elle déclaré.