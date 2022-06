Lors de l'audience sur l'émeute du 6 janvier au Capitole, des fonctionnaires électoraux racontent qu'ils ont été harcelés par des partisans de Trump.

La commission du Congrès qui enquête sur l'attaque meurtrière du 6 janvier 2021 contre le Capitole par des partisans de Trump a entendu comment un flot d'appels et de courriels a paralysé les opérations du bureau du président de la Chambre des représentants de l'Arizona.

"Nous avons reçu ... plus de 20 000 courriels et des dizaines de milliers de messages vocaux et de textes, qui ont saturé nos bureaux et nous n'avons pas pu travailler, du moins communiquer", a déclaré le président de la Chambre des représentants, Rusty Bowers, à la commission spéciale de la Chambre des représentants des États-Unis.

Mardi, la commission s'est concentrée sur les pressions exercées par le républicain sur les représentants de l'État, alors qu'il cherchait à rester à la Maison-Blanche malgré sa défaite à l'élection présidentielle de novembre 2020.

Il s'agissait de la quatrième d'au moins six audiences publiques que le comité organise ce mois-ci sur son enquête de près d'un an sur l'attaque, qui a eu lieu alors que le vice-président Mike Pence rencontrait des membres du Congrès pour certifier officiellement la défaite de Trump face au démocrate Joe Biden.

Les sept démocrates et les deux républicains de la commission ont utilisé les audiences pour monter leur dossier selon lequel les efforts de Trump pour annuler sa défaite s'apparentent à une conduite illégale, bien au-delà de la politique normale.

Une grande partie du témoignage de mardi a lié le président directement à la campagne de pression, y compris un effort pour remplacer les électeurs de l'État par des fonctionnaires censés soutenir les efforts de Trump pour inverser le résultat de l'élection.

M. Bowers a déclaré que le harcèlement avait continué dans les semaines précédant l'émeute du Capitole, avec des manifestations à son domicile, un homme armé qui a affronté son voisin et d'autres menaces et insultes qui ont continué même lorsque sa fille était gravement malade. Elle est décédée en janvier 2021.

"C'était dérangeant, c'était dérangeant", a témoigné Bowers - qui avait fait campagne pour Trump en 2020 et a dit qu'il avait voulu qu'il soit réélu - la voix brisée.

Lors d'un rassemblement tapageur le 6 janvier, Trump avait exhorté ses partisans à marcher sur le Capitole. Il avait saisi cette date, où Pence devait certifier l'élection, comme une dernière chance de s'accrocher à la Maison Blanche malgré sa perte dans les urnes.

Bowers a décrit des conversations avec Trump et ses proches collaborateurs, dont son avocat personnel Rudy Giuliani et son conseiller John Eastman, qui l'ont exhorté à rejeter les résultats de l'élection.

"Vous me demandez de faire quelque chose qui va à l'encontre de mon serment et je ne briserai pas mon serment", a déclaré M. Bowers, relatant une conversation avec Giuliani.

La commission a également diffusé des enregistrements audio et vidéo dans lesquels de proches associés de Trump - et le président lui-même - exhortaient les responsables de l'État à rejeter les résultats des élections.

FAUSSES ALLÉGATIONS

Le secrétaire d'État de Géorgie, Brad Raffensperger, et Gabriel Sterling, chef des opérations au bureau du secrétaire d'État de Géorgie, ont décrit les fausses allégations faites par Trump et ses partisans au sujet du vote dans leur État, notamment les accusations selon lesquelles des milliers de personnes décédées ou mineures avaient voté.

M. Raffensperger a déclaré que l'État avait mené près de 300 enquêtes sur ces allégations et n'avait rien trouvé d'anormal. "Nous avons vérifié chaque allégation. Nous avons parcouru la piste du lapin pour nous assurer que nos chiffres étaient exacts", a-t-il déclaré.

La commission a également entendu Wandrea ArShaye "Shaye" Moss, une ancienne employée des élections de l'État de Géorgie qui a intenté une action en justice suite aux menaces - notamment racistes - proférées à son encontre, à l'encontre de sa mère et de sa grand-mère, après que Trump l'ait nommément ciblée suite à la victoire de Biden dans son État à l'élection présidentielle.

"Cela a bouleversé ma vie", a déclaré Mme Moss.

Le FBI a demandé à la mère de Moss, Ruby Freeman, de quitter son domicile en raison des menaces.

"Il n'y a aucun endroit où je me sens en sécurité. Nulle part. Savez-vous ce que l'on ressent lorsque le président des États-Unis vous prend pour cible ? Le président des États-Unis est censé représenter chaque Américain, pas en cibler un. Mais il m'a ciblée, Lady Ruby, propriétaire d'une petite entreprise, mère de famille, qui s'est levée pour aider le comté de Fulton à organiser une élection en plein milieu de la pandémie", a déclaré Mme Freeman dans un témoignage enregistré sur vidéo.

Reuters a rapporté pour la première fois les détails du calvaire que Moss et Freeman ont enduré en décembre, lorsqu'ils ont décrit des menaces de lynchage et des insultes raciales, ainsi que des visites alarmantes d'étrangers à leur domicile.

Trump a appelé Raffensperger le 2 janvier 2021, disant au principal responsable électoral de Géorgie, dans une conversation enregistrée, de "trouver" suffisamment de votes pour lui permettre de gagner la Géorgie. Raffensperger est restée une cible fréquente des critiques de Trump.

Le secrétaire d'État a néanmoins résisté le mois dernier à un challenger soutenu par Trump, le membre républicain de la Chambre des représentants Jody Hice, pour remporter la primaire du parti républicain alors qu'il se présentait pour sa réélection.

Trump a nié tout acte répréhensible, tout en répétant les fausses accusations selon lesquelles il n'aurait perdu qu'en raison d'une fraude généralisée qui aurait profité à Biden. Trump et ses partisans - y compris de nombreux membres républicains du Congrès - rejettent le panel du 6 janvier comme une chasse aux sorcières politique, mais les partisans du panel disent qu'il s'agit d'une enquête nécessaire sur une menace violente contre la démocratie.