Lors de son dernier arrêt au Canada, le pape invite les jeunes Inuits à s'unir comme une équipe de hockey.

Cette semaine, François a dirigé son message d'excuses vers les générations autochtones plus âgées qui ont souffert d'abus dans les pensionnats gouvernementaux, principalement dirigés par des ordres catholiques. Lors de sa dernière étape canadienne, dans la ville nordique d'Iqaluit, au Nunavut, il s'est tourné vers les jeunes.

"Comment le Canada arrive-t-il à gagner toutes ces médailles olympiques ? Comment

Sarah Nurse ou Marie-Philip Poulin ont-elles réussi à marquer tous ces buts ?" a déclaré le pape à l'extérieur d'une école primaire d'Iqaluit, en faisant référence à deux des meilleures joueuses de hockey du Canada. "Le hockey combine discipline et créativité, tactique et force physique ; mais l'esprit d'équipe fait toujours la différence."

Le pontife est plutôt un fan du beau jeu, notamment de l'équipe de football San Lorenzo de Buenos Aires.

La référence de François au hockey intervient dans un contexte d'enquêtes policières sur des agressions sexuelles collectives présumées https://www.reuters.com/article/us-icehockey-canada-idCAKBN2P01IN par deux des équipes nationales juniors du pays. Ces enquêtes font l'actualité au Canada.

Le gouvernement canadien a séparé plus de 150 000 enfants indigènes de leurs familles et les a amenés dans des écoles résidentielles entre 1870 et 1996.

Dans le cadre des politiques d'assimilation des gouvernements successifs, de nombreux enfants ont été battus pour avoir parlé leur langue maternelle et certains ont également été victimes d'abus sexuels.

François s'est excusé à Iqaluit pour le rôle de "pas mal de catholiques" dans les abus du système des pensionnats, et l'a fait à plusieurs reprises cette semaine devant des groupes autochtones.

Au Nunavut, François s'adressait à un territoire dont le taux de suicide est 10 fois plus élevé que la moyenne canadienne, selon Inuit Tapiriit Kanatami, une importante organisation inuite.

Les communautés du Nunavut, glaciales et sombres pendant près de 24 heures par jour à certains moments de l'hiver, ne sont accessibles que par avion et par bateau.

Le maire d'Iqaluit, Kenny Bell, a déclaré qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le Nunavut a longtemps lutté contre les suicides.

"L'une d'elles est le traumatisme générationnel qui a été provoqué par les pensionnats", a déclaré Bell. "Si vous avez une journée difficile, elle peut facilement se transformer en une mauvaise semaine ou un mauvais mois. C'est assez terrifiant."