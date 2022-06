Lors du sommet sur la sécurité en Asie, le Japon s'engage à renforcer son rôle dans la sécurité régionale.

Plus tôt, le premier jour du Dialogue Shangri-La à Singapour, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, et le ministre chinois de la Défense, le général Wei Fenghe, ont eu leur premier entretien en tête-à-tête.

Bien que les deux parties aient réitéré leur volonté de mieux gérer leurs relations, Pékin et Washington sont restés polarisés sur plusieurs situations sécuritaires volatiles, de la souveraineté de Taïwan à l'activité militaire de la Chine dans le Pacifique et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Après la réunion, les responsables chinois et américains ont souligné la cordialité des débats, signe qu'elle pourrait contribuer à ouvrir la porte à davantage de communication entre les deux armées.

Cependant, il n'y a eu aucune preuve d'une quelconque percée dans le règlement de différends sécuritaires de longue date.

Le Japonais Kishida, qui a pris ses fonctions l'année dernière, a déclaré lors du discours d'ouverture de la réunion que l'invasion de l'Ukraine par la Russie avait ébranlé les "fondements de l'ordre international", laissant le monde à la croisée des chemins.

Il a déclaré que le Japon allait entrer dans une nouvelle ère de "diplomatie du réalisme", une nouvelle étape par Tokyo pour se distancer de son pacifisme d'après-guerre et sortir de l'ombre des Etats-Unis, son principal allié, pour jouer un rôle plus important dans la sécurité régionale où il doit faire face à la Chine, la Corée du Nord et la Russie.

"Nous serons plus proactifs que jamais pour relever les défis et les crises auxquels le Japon, l'Asie et le monde sont confrontés", a déclaré M. Kishida.

"Dans cette perspective, afin de maintenir et de renforcer l'ordre pacifique dans cette région, je ferai progresser la 'Vision Kishida pour la paix' et je stimulerai le rôle diplomatique et sécuritaire du Japon dans la région."

Bien que la réunion soit axée sur les questions de sécurité en Asie, l'invasion de l'Ukraine par la Russie reste au centre des discussions.

Le conflit, qui a tué des dizaines de milliers de personnes, déraciné des millions de personnes et réduit des villes en ruines, est entré dans son 100e jour la semaine dernière.

Lors de la réunion entre les États-Unis et la Chine, M. Austin a "fortement découragé" la Chine de fournir un soutien matériel à la Russie pour la guerre. En réponse, le porte-parole de la défense chinoise a déclaré que Pékin ne fournissait pas d'assistance militaire à la Russie.

Cette année, Washington a averti que Pékin semblait prêt à aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.

Mais depuis, les responsables américains ont déclaré que, bien qu'ils restent méfiants quant au soutien de longue date de la Chine à la Russie en général, le soutien militaire et économique dont ils s'inquiétaient ne s'est pas concrétisé, du moins pour l'instant.

La Chine n'a pas condamné l'attaque de la Russie et ne la qualifie pas d'invasion, mais a demandé instamment une solution négociée.

La majeure partie de la réunion de Wei et Austin a été consacrée à la discussion de l'avenir de Taïwan, l'une des sources les plus aiguës de tension diplomatique entre les deux plus grandes puissances économiques du monde.

Les États-Unis sont le plus important soutien international et fournisseur d'armes de Taïwan, une source de friction constante entre Washington et Pékin.

La Chine, qui revendique l'autonomie de Taïwan comme son propre territoire, a augmenté son activité militaire près de l'île au cours des deux dernières années, en réponse à ce qu'elle appelle la "collusion" entre Taipei et Washington.