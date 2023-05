Los Angeles a annoncé mardi un accord avec une entreprise du Nevada accusée de vendre illégalement en Californie des "pistolets fantômes", des composants sans numéro de série qu'un acheteur peut facilement assembler pour en faire un pistolet complet.

La société Polymer80 paiera 4 millions de dollars de pénalités civiles et ses deux fondateurs paieront ensemble 1 million de dollars. Il sera interdit à Polymer80 de vendre des composants ou des kits d'armes à feu dans l'État sans y inclure des numéros de série et sans procéder à des vérifications des antécédents des acheteurs.

"Ce règlement responsabilise Polymer80 et ses fondateurs, empêche les armes à feu de tomber entre les mains de personnes interdites, rend les quartiers de Los Angeles plus sûrs et aidera les forces de l'ordre à faire leur travail", a déclaré Hydee Feldstein Soto, procureur de la ville de Los Angeles, dans un communiqué.

Polymer80 n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Los Angeles a déclaré que les armes fantômes permettaient à des personnes interdites d'armes, notamment des criminels et des mineurs, d'en obtenir, et a désigné Polymer80 comme l'un des principaux responsables de cette situation. Elle a déclaré qu'entre janvier 2020 et février 2023, la police de la ville a récupéré plus de 4 200 armes fantômes de Polymer80.

Elle a affirmé que les pratiques de vente de Polymer80 violaient la loi fédérale sur le contrôle des armes à feu. Elle a également affirmé que les produits de l'entreprise violaient la loi californienne sur les armes de poing dangereuses (Unsafe Handgun Act), qui exige que les armes soient dotées de certains dispositifs de sécurité, ou la loi sur l'assemblage des armes à feu (Assembly of Firearms Law), qui impose l'utilisation de numéros de série.

Le procès intenté par la ville est l'un des nombreux procès intentés dans tout le pays pour freiner la diffusion des armes fantômes. New York a récemment obtenu une ordonnance interdisant la vente d'armes fantômes par dix entreprises. Le Connecticut a entamé une procédure similaire.

Dans tout le pays, les lois sur les armes à feu ont été invalidées à la suite d'un arrêt de la Cour suprême des États-Unis qui, l'année dernière, a considérablement élargi les droits des détenteurs d'armes à feu.