Les records récents de plusieurs indices sont tombés hier sur les marchés actions. Entre deux statistiques sur l'inflation aux Etats-Unis, les investisseurs regardent les résultats d'entreprises qui continuent à tomber en Europe et les efforts de la Chine pour sortir de l'ornière. Ce matin, nous allons examiner la complexité des chiffres sur l'évolution des prix outre-Atlantique, alors que la Fed garde un oeil bienveillant sur la situation.

Le Nasdaq 100 a touché un nouveau record en clôture hier soir, en surpassant de 3 points sa marque du 24 mars dernier. L'indice américain est le miroir du secteur technologique mais aussi de l'appétit des investisseurs pour le risque. Il porte ses gains à 8,9% depuis le 1er janvier. Mais les Français peuvent quand même sortir la petite cocarde, le coq, la Marseillaise et le verre de pif parce que le CAC40 Dividendes Réinvestis est aussi au plus haut depuis hier soir, avec un gain de 10,6% en 2024. Et toc ! Objectivement, les investisseurs internationaux s'intéressent davantage au Nasdaq pour mesurer le moral du marché, mais le fait qu'une kyrielle d'indices soient en train d'explorer des territoires inconnus ou de s'en approcher renforce la confiance globale.

Les marchés actions jouent toujours l'arrivée prochaine d'une période d'argent meilleur marché grâce au démarrage d'un cycle de baisse des taux des principales banques centrales. Le mouvement se rapproche dans la zone euro et au Royaume-Uni. Il est un peu plus éloigné aux Etats-Unis, où les tensions sur les prix et le marché du travail compliquent le travail de la Fed. C'est la raison pour laquelle les investisseurs sont tout émoustillés à l'approche de la moindre statistique ou de la plus petite déclaration qui pourrait faire pencher la balance dans le sens d'une première baisse de taux ou, à l'inverse, d'un report de cette phase d'assouplissement.

Hier, ces investisseurs en ont eu pour leur argent avec à la fois la publication de l'indice des prix à la production en avril aux Etats-Unis et des commentaires du patron de la banque centrale américaine. Commençons par évacuer ce second point. Powell a joué son meilleur sketch, celui du "ça va mieux pour l'inflation mais c'est pas encore tout à fait ça, donc prudence, vous emballez pas les zozos, par contre on va pas relever les taux, on n'est pas siphonnés". Un peu plus tôt, l'indice des prix à la production, le PPI, avait suscité quelques sentiments contradictoires, parce que les statistiques sont parfois insondables à force d'être triturées. Pour la faire courte, les prix des produits finis et des services vendus par les producteurs (c'est de cela qu'il s'agit) ont progressé de 0,5% entre mars et avril, bien plus que prévu (0,3%). MAIS la donnée de l'évolution entre février et mars a été révisée en baisse de +0,2% à -0,1%. Ne me demandez pas pourquoi il y a eu un tel écart (qui a l'air tout nul mais qui est considérable d'un point de vue statistique), je n'ai pas trouvé l'explication. Donc en se basant sur les prix corrigés du mois d'avant, la hausse n'est finalement pas si forte, et même un peu inférieure aux craintes du marché. En plus, certaines des composantes du PPI qui ont de l'influence sur le chiffre global de l'inflation (CPI) étaient un peu plus faibles que prévu. Vous suivez toujours ? Si la réponse est non, c'est presque rassurant. Mais pour résumer, la combo Jerome Powell qui tourne en boucle et stat qui ne veut plus rien dire était soluble dans l'optimisme du marché hier. D'où la hausse de Wall Street.

On aura droit à la rebelote aujourd'hui avec la publication, justement, du CPI américain, l'inflation globale du mois d'avril. Les économistes attendent en moyenne une hausse mensuelle de 0,4% pour le chiffre brut et de 0,3% pour l'inflation de base, ce qui marquerait un ralentissement par rapport aux derniers mois. Toute lecture inverse serait mal interprétée à l'aune des espoirs de baisse des taux. Sauf bien sûr si des données antérieures sont modifiées ou si d'autres signaux improbables émergent des entrailles de la publication. Pour complexifier un peu plus l'interprétation, le marché pourra compléter avec l'indice d'activité Empire State et les ventes de détail d'avril, puisque tout sera annoncé en même temps à 14h30.

Il se passe pas mal de choses aussi en dehors des Etats-Unis. Et je ne parle pas de l'Argentine, où l'on se préoccupe peu des ergotages sur des 0,1 ou des 0,2% de décalage, puisque la banque centrale vient de réduire son taux directeur de 50 à 40%. Non, c'est plutôt la Chine qui fait feu de tout bois. La banque centrale locale a choisi de ne pas modifier son taux directeur, mais c'est plutôt la rumeur d'un plan de sauvetage du secteur immobilier qui fait les gros titres. Pékin pourrait inciter les autorités locales à racheter à bas prix des dizaines de milliers de logements vides à bas prix pour aider les promoteurs à sortir de l'ornière. Ce projet, s'il se confirme, dépasserait en force de frappe tout ce qui a été tenté jusqu'ici sans succès pour relever ce pan de l'économie qui représente plus de 20% du PIB chinois. Il interviendrait à un moment où les Etats-Unis viennent de durcir spectaculairement leur politique vis-à-vis des importations de produits issus de l'industrie du pays. On notera qu'en parallèle, Vladimir Poutine se rend en Chine jeudi et vendredi pour rencontrer Xi Jinping et discuter commerce, géopolitique et guerre en Ukraine. Le lien entre les deux pays ne cesse de se renforcer, notamment au niveau de l'import-export.

Du côté des marchés actions, le délire se poursuit sur les actions mèmes aux Etats-Unis. A croire que les investisseurs de détail s'ennuient depuis que le bitcoin a décidé de rester scotché aux 60 000 USD. GameStop a par exemple gagné 60% hier, après avoir pris 74% la veille. C'était aussi la fiesta du côté des petits acteurs du solaire américain, après les droits de douane imposés par Washington aux importations chinoises de cellules photovoltaïques. Il y a pas mal de publications de résultats aujourd'hui en Europe, notamment en Allemagne où les sociétés publient généralement un peu plus tard que dans le reste du vieux continent. Dans le compartiment technologique, Alphabet a dévoilé les nouvelles fonctionnalités IA du moteur de recherche Google.

Les marchés asiatiques sont plus prudents que Wall Street ce matin. Le Japon et la Corée du Sud sont en légère hausse, mais l'Inde recule. Les marchés chinois ont toujours des réactions déconcertantes. En dépit d'une actualité plutôt porteuse pour le secteur immobilier, les indices ont perdu leurs gains initiaux pour s'afficher en légère baisse en fin de parcours. L'Australie s'en sort mieux, en gagnant 0,45% à la cloche. Les indicateurs avancés européens sont légèrement haussiers.

Les temps forts économiques du jour

Après une seconde lecture de l'inflation française d'avril (8h45), place à la production industrielle en zone euro (11h00). Aux Etats-Unis, suivront l'indice des prix à la consommation d'avril, l'indice manufacturier Empire State et les ventes au détail (14h30), puis les stocks d'entreprises et l'indice du marché immobilier NAHB (16h00), avant les stocks de brut selon le Département de l'Energie (16h30). Tout l'agenda ici.

L'euro poursuit son ascension à 1,083 USD. L'once d'or se négocie à 2358 USD. Le pétrole campe sur ses positions, avec un Brent de Mer du Nord à 83,01 USD le baril et un brut léger américain WTI à 78,38 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans recule 4,44%. Le bitcoin se négocie 61 800 USD.

Les principaux changements de recommandations

Alcon : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 85,10 à 88,90 CHF.

Alstom : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 28,50 à 26,60 EUR.

Argan : Berenberg maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 82 à 84 EUR.

Aubay : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 52 EUR.

Axa : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 39 à 40 EUR.

Basic-Fit : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 39 à 34 EUR.

Carrefour : JP Morgan passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 19 EUR à 15 EUR.

Clariane Se : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 1,67 à 1,91 EUR.

Covivio : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 52 à 56 EUR.

Delivery Hero : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 40 à 44 EUR.

Eiffage : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 120 à 125 EUR.

Fluidra : Banco Sabadell dégrade son conseil d'achat à vendre avec un objectif de cours relevé de 23,13 EUR à 24,56 EUR.

Hannover Re : HSBC améliore sa recommandation de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 225 EUR à 235 EUR.

HelloFresh : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 8 EUR à 7 EUR.

Ipsen : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 117 à 120 EUR.

Landis+Gyr Group Ag : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 70 CHF à 73 CHF.

Neste Oyj : JP Morgan passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 35 EUR à 20 EUR.

Prosus : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 44 à 47 EUR.

Salmar Asa : Fearnley Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 741 NOK à 760 NOK.

Sodexo : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 86 à 91 EUR.

Sonova Holding : Carnegie Group maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 250 à 305 CHF.

Veolia Environnement : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 38,20 à 38,80 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Viridien (ex-CGG) améliore son Ebitda à 106 M$ au T1.

Eiffage confirme ses perspectives 2024 après une hausse de 4,9% de son activité au T1.

Euronext affiche un chiffre d'affaires record au premier trimestre.

Eutelsat publie un chiffre d'affaires en hausse de 8,3% au T3, mais légèrement en-dessous des attentes.

Orpea (Emeis) publie une activité en hausse de 11,3% au premier trimestre.

Trigano améliore son bénéfice semestriel de 48%.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

A2A relève ses prévisions de bénéfices après la relance de l'énergie hydroélectrique.

ABN Amro profite des taux élevés pour battre son bénéfice net au premier trimestre.

Commerzbank annonce une hausse de 29% de son bénéfice net au premier trimestre, supérieur aux prévisions.

EON affiche des bénéfices stables au premier trimestre et augmente ses investissements d'un quart.

Geox revoit à la baisse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année.

Grifols réalise un bénéfice de 21 M€ au T1.

InPost améliore de 36% son bénéfice du T1 grâce à l'augmentation des volumes de colis.

Merck KGaA publique un bénéfice du T1 qui diminue moins que prévu.

Neste revoit à la baisse ses prévisions de marge pour 2024 en ce qui concerne les produits renouvelables.

RWE perd un quart de ses bénéfices au T1 en raison de la chute des prix de gros.

ThyssenKrupp réduit ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice net en raison de dépréciations d'actifs et d'une baisse de la demande.

Vodafone annonce une hausse de 2% de son bénéfice annuel.

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Des Amériques

Google met de l'intelligence artificielle dans son moteur de recherche.

xAI, la société d'Elon Musk, s'apprête à louer les serveurs d'IA d'Oracle pour un montant de 10 Mds$, selon The Information.

Petrobras perd un nouveau CEO : Jean Paul Prates aurait été "démissionné" par Lula, pour être remplacé par Magda Chambriard.

Tesla prévoit de supprimer 601 emplois supplémentaires en Californie.

Les actionnaires de 3M Company votent contre les rémunérations des dirigeants lors de l'assemblée annuelle.

Les actions de Paramount sous pression après que CNBC a rapporté que Sony repensait son offre.

Les livraisons de Boeing au plus bas depuis le début de l'année en avril. Par ailleurs, les Etats-Unis estiment que le groupe n'a pas respecté l'accord sur les poursuites pénales concernant le 737 MAX en 2021.

Les principales publications du jour : Cisco Systems, Progressive Corporation, JD.com, Grab Holdings…

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.