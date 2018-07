Louis Berger annonce son intention de s'unir à WSP

MORRISTOWN, N.J., 31 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Louis Berger vient de conclure un accord pour s'unir à WSP. Les deux compagnies partagent à l'échelle mondiale des modèles opérationnels et régionaux similaires, des compétences et des géographies complémentaires et une forte adéquation culturelle relatif aux personnes, aux clients et au travail en équipe. Ensemble, nous serons en mesure d'offrir à nos clients plus de profondeur et des services élargis dans l'ensemble de nos marchés et de nos zones géographiques, de poursuivre des projets plus vastes et plus complexes et d'offrir des possibilités de carrière accrues pour tous nos employés.

« Je suis très heureux à l'idée de nous unir à WSP, car nos valeurs et nos stratégies sont alignées et nos opérations sont complémentaires. Cela créera de nouvelles opportunités pour nos employés et nos clients. WSP et Louis Berger se connaissent déjà car nous avons remporté de nombreux projets ensemble et nous sommes donc habitués à partager nos approches stratégiques et culturelles. En conséquence, nous sommes confiants dans cette nouvelle alliance culturelle et stratégique », a déclaré Jim Stamatis, président et chef de la direction de Louis Berger.

Avec environ 43 000 employés répartis dans 550 bureaux à travers 40 pays, dont 7 000 employés aux États-Unis, WSP offre une expertise technique et des conseils stratégiques aux clients des secteurs Transport et Infrastructure, Immobilier, Environnement, Industrie, Ressources et Énergie, ainsi qu'en terme de prestation de projets et de programmes et services consultatifs. Louis Berger prévoit de jouer un rôle actif dans le développement et la croissance des activités multidisciplinaires de WSP et la compagnie est impatiente d'offrir une vaste gamme de services supplémentaires à ses clients actuels et futurs.

« La perspective de voir Louis Berger se joindre à WSP nous réjouit. Cette société est reconnue pour son expertise dans des secteurs et des services que WSP avait ciblés pour sa croissance. Cette acquisition nous permettra également d'accroître notre présence dans les zones géographiques déjà dans notre ligne de mire, comme l'Europe continentale. Enfin, l'acquisition intensifiera notre présence dans le secteur fédéral américain puisque Louis Berger a développé une expertise et acquis une expérience dans les contrats gouvernementaux », a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Nous nous concentrerons maintenant sur l'intégration des activités aux États-Unis et dans d'autres régions qui se sont avérées être des moteurs de croissance, tout en poursuivant la restructuration internationale entreprise par Louis Berger. »

Greenhill & Co., LLC a agi en tant qu'expert financier et Kirkland & Ellis, LLP en tant que conseiller juridique pour Louis Berger.

L'acquisition devrait être terminée d'ici le 31 décembre 2018.

À propos de Louis Berger

Louis Berger est une société de services professionnels internationale qui aide les clients à résoudre leurs défis les plus complexes en matière d'infrastructure et de développement. Nous sommes un partenaire respecté par les agences gouvernementales (locales ou nationales), les institutions multilatérales et les industries du monde entier. En nous concentrant sur les besoins de nos clients afin de leur offrir des projets de qualité, sûrs et réussis d'un point de vue financier, nous nous engageons à tenir notre promesse d'apporter des Solutions pour un monde meilleur.

Louis Berger intervient sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Avec près de 6 000 ingénieurs, économistes, scientifiques, et urbanistes dans plus de 50 pays à travers le monde, nous nous distinguons par notre faculté d'adaptation aux situations locales.

