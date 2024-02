Louis Dreyfus Company (LDC) va construire une usine de production de protéines de pois au Canada, car elle investit dans les protéines d'origine végétale dans le cadre de la diversification de ses activités dans le domaine des produits agricoles.

LDC construira l'installation dans son complexe industriel existant à Yorkton, Saskatchewan, et vise à ce qu'elle soit prête pour la fin de 2025, a déclaré la société dans un communiqué publié mercredi.

Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

L'usine, qui devrait employer environ 60 personnes, produira des ingrédients adaptés aux substituts de produits laitiers, aux solutions nutritionnelles à haute teneur en protéines et à d'autres applications à base de plantes, en s'appuyant sur la technologie développée dans un centre de recherche de LDC en Californie, a indiqué la société.

"La demande de protéines de pois continue de croître, en raison de leur statut non allergène et non OGM, de leur durabilité et de leur polyvalence dans de nombreuses applications alimentaires", a déclaré Thibaut Ferte, responsable des protéines végétales chez LDC.

D'autres grandes entreprises agroalimentaires ont également cherché à exploiter l'importante production de pois du Canada ces dernières années pour développer des protéines de substitution à la viande.

Le site de LDC à Yorkton abrite actuellement une installation de trituration de graines oléagineuses dont le groupe prévoit de doubler la capacité, en partie pour répondre à l'utilisation en plein essor du diesel renouvelable en Amérique du Nord en tant que carburant routier à faible taux d'émission.