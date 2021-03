Louis Dreyfus: hausse de 66% du bénéfice en 2020 malgré la pandémie

Paris (awp/afp) - Le groupe de négoce agricole Louis Dreyfus Company (LDC) a enregistré une hausse de 66,1% de son bénéfice net en 2020, à 382 millions de dollars (357 millions de francs suisses), en dépit de la pandémie de Covid-19 et de la poursuite des tensions commerciales dans le monde.

Fondé il y a 170 ans en Alsace par Léopold Louis-Dreyfus, le groupe fait partie des quatre géants mondiaux, surnommés "ABCD", du négoce de matières premières agricoles (avec les américains ADM, Bunge, et Cargill).

Son chiffre d'affaires consolidé est resté stable à 33,6 milliards de dollars, a annoncé jeudi dans un communiqué le groupe basé à Rotterdam, aux Pays-Bas.

"Au cours d'une année marquée par une crise mondiale sans précédent, la portée, l'expertise et la capacité d'adaptation de LDC se sont avérées plus importantes que jamais, nous permettant de maintenir actives des chaînes d'approvisionnement essentielles et de fournir des résultats significativement améliorés, tout en poursuivant nos plans stratégiques", a déclaré Michael Gelchie, directeur général de LDC.

LDC s'est recentré ces dernières années sur ses activités fondamentales (les céréales, le soja, le café et le coton), avec une stratégie de renforcement de sa présence sur les "marchés majeurs" comme la Chine.

"La crise mondiale multidimensionnelle provoquée par la pandémie de Covid-19 a souligné l'importance du rôle de LDC pour nourrir et habiller des millions de personnes, ainsi que la pertinence de notre vision pour aider à façonner un avenir sûr et durable pour l'alimentation", a déclaré Margarita Louis-Dreyfus, présidente de Louis Dreyfus Holding B.V., citée dans le communiqué.

En novembre 2020, cette holding a vendu 45% de ses parts au fonds souverain d'Abou Dhabi ADQ. Dans le cadre de cette transaction, LDC a signé un accord commercial de long terme avec ADQ pour la fourniture de matières premières agricoles aux Emirats arabes unis.

afp/fr