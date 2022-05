Loukachenko accuse la Pologne et l'OTAN de comploter pour partitionner l'Ukraine

Il n'a proposé aucune preuve de ses affirmations.

"Ce qui nous inquiète, c'est qu'ils sont prêts, les Polonais et l'OTAN, à sortir, à aider à prendre l'Ukraine occidentale comme elle l'était avant 1939", a déclaré Loukachenko lors d'une réunion télévisée avec le président russe Vladimir Poutine.

Lukashenko, un proche allié de Poutine, a déclaré que Kiev devrait éventuellement demander de l'aide pour empêcher la prise de l'Ukraine occidentale.

Par le passé, Moscou a laissé entendre que la Pologne cherchait à établir son contrôle sur les terres polonaises historiques en Ukraine, une affirmation que Varsovie dément en la qualifiant de désinformation.

La Pologne est l'un des plus grands soutiens de l'Ukraine, envoyant des armes à travers la frontière et accueillant plus de 3 millions de réfugiés ukrainiens.

La Biélorussie a déclaré en mars que ses forces armées ne participaient pas à ce que Moscou appelle son "opération spéciale" en Ukraine, mais elle a servi de tremplin à la Russie pour envoyer des milliers de soldats de l'autre côté de la frontière le 24 février.

En vertu d'un pacte de non-agression signé en 1939 juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique se sont partagé la Pologne. La plupart des territoires saisis par Moscou se trouvent aujourd'hui en Biélorussie ou en Ukraine. Kaliningrad, anciennement la Prusse orientale allemande, est devenue une exclave de la Russie.