Loukachenko déclare qu'il ne doit pas y avoir d'accord sur l'Ukraine "dans le dos du Belarus".

"Il ne peut y avoir d'accords séparés dans le dos de la Biélorussie", a déclaré M. Loukachenko, cité par l'agence de presse nationale biélorusse Belta.

"Puisque vous nous avez entraînés dans cette affaire - principalement les pays occidentaux - la position de la Biélorussie doit naturellement être entendue lors de ces négociations."

Le ministre des Affaires étrangères, Vladimir Makei, est allé plus loin en déclarant que Lukashenko lui-même "doit participer à la réunion (finale)".

La Russie a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février depuis les territoires russe et biélorusse dans ce qu'elle a appelé une "opération militaire spéciale" destinée à démilitariser et "dénazifier" son voisin.

L'Ukraine et les gouvernements occidentaux rejettent cet argument comme étant un faux prétexte pour une invasion qui a forcé plus de 10 millions de personnes à fuir leurs maisons, tué ou blessé des milliers de personnes et détruit des villes et des villages.

M. Loukachenko a déclaré que les forces armées du Belarus ne prennent pas part et ne prendront pas part au conflit, et a affirmé jeudi que le Belarus avait été injustement qualifié de "complice de l'agresseur".

Cependant, l'Union européenne, les États-Unis et d'autres pays ont inclus le Belarus dans les sanctions radicales imposées à la Russie.

"Nous n'avons pas besoin de cette guerre", a déclaré Belta en citant les propos de Loukachenko. "Car à la suite de ce conflit entre deux peuples slaves, c'est nous qui risquons de souffrir le plus."

Bien que la Biélorussie dépende aujourd'hui fortement de la Russie pour son soutien économique et militaire, Lukashenko a parfois essayé par le passé de prendre ses distances avec Moscou en faveur de meilleures relations avec l'Union européenne.

En 2020, le Kremlin a aidé Loukachenko à réprimer par la force des manifestations pro-démocratiques massives alléguant des fraudes lors d'une élection qui lui a donné un sixième mandat consécutif en tant que président, et à écraser ce qui restait de l'opposition politique du Belarus.